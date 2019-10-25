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Başkan Dr. Mahmut Uçar, hizmette rekor kırdı Güzel Yakutiye için durmak yok, yola devam

İHA

Başkan Dr. Mahmut Uçar, hizmette rekor kırdı Güzel Yakutiye için durmak yok, yola devam

“Güzel Yakutiye” parolasıyla hizmete başlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı hizmetlerle kısa sürede halkın memnuniyetini kazanmayı başardı. Fen işleri ekipleri ile beraber gece gündüz çalışan Başkan Dr. Mahmut Uçar, hizmette rekor kırdı.
Kentin uzak noktalarına dahi modern belediyecilik hizmeti götürmeyi başaran Başkan Uçar, kentin hemen her noktasını sıcak asfaltla buluşturdu, yapımı devam eden park ve halı sahalarla gençlerin ve çocukların gönlünü fethetti.
Dağ Mahallesi, Şehitler ve Gaziler Mahalleleri Kavak Mahallesi ve Rabiana Mahallesi başta olmak üzere Dadaşköy, Mahrukatçılar Sitesi, Hilalkent, Alipaşa ve Kırmacı Mahalleleri gibi birçok semt asfalta kavuştu.
Sadece kent merkezine değil kırsal mahallelere de hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Uçar, Fen İşleri Ekipleri'nce yaz sezonu boyunca 150 bin metrekare alana sıcak asfalt kaplaması yapıldığını açıkladı.
Çocuklar parklarda doyasıya eğlendi.
Sadece kent merkezi odaklı çalışmayan ve ilçesine bağlı köylere de hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Mahmut Uçar, Gölbaşı, Çiftlik ve Akdağ Köyleri'ne halı saha ve çocuk parkı, Çamlıca Konutları, Şükrüpaşa, Şehitler ve Gölbaşı mahallelerinde park yapımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yapımı tamamlanan park ve oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocukların neşesi görülmeye değerdi.
Yakutiye Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet duyan ve Başkan Mahmut Uçar'ı her an yanlarında gördüklerini kaydeden vatandaşlar, Başkan Uçar’a tam not verdi.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamada “Daha önce söz verdiğimiz gibi Yakutiyemiz'in 44 mahallesine de hizmet götüreceğimizi ifade etmiştik. Ekibimizle birlikte ilçemizin bütün mahallelerindeki tespit ettiğimiz eksiklikleri giderip, hemşerilerimizin de taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Özellikle park ve oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarımızı mutlu etmiş olmak bizim şevkimizi iyice artırıyor.
Hekim olması nedeniyle sağlıklı ve hareketli yaşama büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Mahmut Uçar, "Elimizden geldiği ölçüde özellikle gençlerimizin halı saha isteklerine olumlu cevap veriyoruz. Bu bağlamda başlanmış ve proje aşamasında olan halı sahaları bir an önce bitirerek bu gençlerimizin hizmetine sunacağız. Sportif ve kültürel alana daha çok yapacağımız işler var. Allah izin verirse hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ERZURUM

25 Ekim 2019 Cuma

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