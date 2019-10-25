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Çomaklı Çalıştay’da konuştu

İHA

Ankara'da yapılan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Lansman toplantısına davetli olarak katılan Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) Başkanı ve araştırmacıyazar Zekiye Çomaklı toplantının ikinci günü bir konuşma yaparak 2003 ten bu yana kadın istihdamına yönelik yaptıkları çalışmaları ve görüşlerini anlattı.

Çomaklı Çalıştay’da konuştu

Ankara’da yapılan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Lansman toplantısına davetli olarak katılan Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) Başkanı ve araştırmacıyazar Zekiye Çomaklı toplantının ikinci günü bir konuşma yaparak 2003 ten bu yana kadın istihdamına yönelik yaptıkları çalışmaları ve görüşlerini anlattı.
Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) Başkanı ve araştırmacıyazar Zekiye Çomaklı eğitimin önemine vurgu yaparak “Atatürk Üniversitesi, abla derneğimiz olan KAGİDER tarafından girişimcilik ve mesleki eğitimler yanı sıra kadınlarımıza okuma yazma eğitimleri de vererek farklı çalışmalara imza attık.” dedi.
Çomaklı, “Kadın girişimciliği açısından sosyal, kültürel, ekonomik şartlar en doğru şekilde değerlendirilirse yapılan çalışmalarla kadın istihdamı ve girişimciliğinin daha yüksek seviyelere ulaşacağını Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok önemli çalışmalar yapılarak önemli gelişmelere ön ayak olabiliriz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dış İşleri Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan’nın Konuşmaları ile başlayan toplantıda Türkiye’nin 33 ilinde gelen kadın Girişimci Dernek Başkanları ile bir araya geldi.
Çalıştayın ilk gününde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz. Önemli bir gelişme sergiliyoruz." diye konuştu.
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) öncülüğünde düzenlenen çalıştay kadın girişimcilerin üretime nasıl daha çok katkı verebilecekleri üzerindeki görüşlerin ifade edilmesiyle devam etti.
Kagider' in Yönetim Kurulu üyelerinin, Erzurum’dan Kadın ve Gençleri Destekleme Derneği Başkanı Ayfer Kayacı’nın da katıldığı Çalıştay’a; Adana, Antalya, Kars , Iğdır, Hakkari, Van, Diyarbakır, Afyon, Denizli, Silivri, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Maraş illerinden İş Kadınları Dernek Başkanları da katıldılar.

ERZURUM

25 Ekim 2019 Cuma

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