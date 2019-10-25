Uzundere’de Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Uzundere’de kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Uzundere Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Uzundere Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Gülay Akpınar, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş burada yaptığı kadın kooperatiflerinin önemine değinerek, İspir de başarılı bir kadın kooperatifi kurulduğunu anımsattı.

Güneş, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunacaklarını ifade etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ise kadın istihdamını önemsediklerini belirterek, protokol kapsamında ilçelerde eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Gökdaş, “Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla tüm ilçelerimizde eğitimler düznelenecektir’’ dedi.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu ise iş hayatında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, kadın girişimciliğindeki başarının sinerjiyle mümkün olacağını söyledi.

Kadınların iş hayatında birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine değinen Saltuklu, Erzurum'un tescilli ürünü olan ehramı dünyaya tanıtmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Ziraat Mühendisi Volkan Karakelle, Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri Ferhat Karaduman, Gülcan Yolal tarafından kadın kooperatiflerinin kurulması konusunda izlenecek yollar konusunda sunumlar yapıldı.

Eğitim programının ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ve beraberindekiler ilçede girişimcilik yapan kadınların işyerlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

ERZURUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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