Erzurum’da kadın istihdamı desteklenecek

İŞKUR ve Shell&Turcas arasında imzalanan protokol kapsamında 5 yılda 5 bin kadın; istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda istihdam edilecek.

Protokolle, SHELL&TURCAS’ ın bayilik ağında bulunan istasyonların, İŞKUR hizmetlerden ve yürürlükte olan istihdam teşviklerinden etkin bir şekilde yararlanarak kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü İŞKUR aracılığıyla karşılamasıdır. Toplantıya Ağrı, Erzurum, Kars ve Erzincan bayileri katıldılar.

Toplantının en önemli gündemlerinden biri de, 2018 Mart ayında İŞKUR ile imzalanan kadın istihdamı konusu oldu.

Bu amaç doğrultusunda Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile SHELL & TURCAS yetkilileri düzenlenen sinerji toplantısında buluştu.

Toplantıya, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Shell & Turcas Ankara Bölge Müdürü Melek Kılıç, Erzurum SHELL Saha Müdürü Emre Berksun SHELL Operasyon Destek Uzmanı Gökalp Emir, SHELL bayi yöneticileri ve SHELL bayilerinin İş ve Meslek Danışmanı katıldı.

Shell & Turcas Ankara Bölge Müdürü Melek Kılıç, konuşmalarında kadın istihdamın önemine deyindi. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, kadın istihdamımdan İŞKUR’un önemi ve desteğinden bahsederek İŞKUR’un teşvik ve destekleri hakkında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya katılan katılımcı işveren ve bayilerin kadın istihdamı teşvik ve destekler hakkındaki soruları cevaplandı.

Toplantının sonunda bilgilendirme yapan ve katılımcılarla birlikte resim çekinildi.

ERZURUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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