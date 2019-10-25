Bakıma muhtaçlara sağlık eli dokundu

İkizi olsa bu kadar benzer!

Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezinde kalan ve evde bakım hizmet alan bakıma muhtaç yaşlı ve hastalara ağız diş sağlığına yönelik tarama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri, 2019 yılı eylem planı kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği ile birlikte yürüttüğü ortak proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesinden Diş Hekimi Funda Filiz Kocamangil, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden Diş Hekimi Aslıhan Dursunoğlu, tarafından evde sağlık hizmetinden faydalanan hastalara ve Erzurum’da bakım evlerinde kalan vatandaşlara ağız diş sağlığına yönelik tarama yapıldı.

Bakım evinde kalan yaşlı ve hastalara, Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Amir Badur, İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Selçuk Büyüker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Şermin Ateş, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülşah Gülçelebi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Feridun İlday bakıma muhtaç yaşlı ve hastalar ile bire bir ilgilenip hastalıkları hakkında bilgiler alarak tedavilerini yaptılar.

ERZURUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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