Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, dövmelerin iş hayatına mani olmaması için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, dövmelerin iş hayatına mani olmaması için önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Dövme, insan derisi üzerine yapılan işaret ve desenlerin genel adıdır” diyen Dr. Ata Nejat Ertek, “Birçok kişi bir hevesle yaptırdığı dövmelerden, daha sonra sıkılmakta veya hayat şartlarının değişmesi nedeniyle dövmelerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu vazgeçişlerde iş hayatı ve özel hayat etkili olmaktadır.Bazı meslekler için iş başvurusu yapan kişilerde dövme olmaması şartı vardır.Tüm bu nedenlerle de dövmeden kurtulmak için sildirme yöntemi tek seçenektir. '' dedi.
Dr. Ata Nejat Ertek sözlerine şöyle devam etti; ''İstenerek yapılan bu dövmeler zamanla, ilgi alanlarının değişmesi, inanç, ayrılık , yeni iş hayatı, utanç, daha iyi rol model olabilme gibi nedenlerden dolayı bazı kişiler için istenmeyen bir durum haline gelmektedir. Dövme silmek için yapılan ilk denemeler kesme ve zımparalama yöntemleri olmuştur. 1990ların sonunda Q Switch lazerler geliştirilmiştir. Bu yeni nesil lazer sistemleri dövme silme için kullanılan son teknolojidir. Ayrıca, renkli dövmelerin çıkarılmasına da imkan vermektedir. İşleminin risklerini minimuma indirmek ve oluşabilecek yara izlerini engellemek istiyorsanız Q Switch lazer tercih etmelisiniz. Tek bir dalga boyuna sahip lazer ile her renkteki dövmeyi silmek mümkün değildir. Değişik dalga boyuna sahip lazerler, değişik renkteki dövmeleri silebilirler. Örneğin, siyah dövmeyi çıkarmak için kullanılan dalga boyu, kırmızı renkteki dövme üzerinde etkili olmayarak deriye zarar verebilir. Dövme silme tedavisinde dövmenin türüne uygun lazerler dalga boyuna göre belirlenir. Uygun dalga boyunda lazer ışığıyla dövme boyası parçalanır ve patlar. Çok ufak parçalara ayrılan boya, hücreler tarafından taşınarak sindirilerek vücuttan atılır.'' dedi.
Dr. Ata Nejat Ertek,''Q Switch lazerler çevredeki sağlıklı deriye zarar vermeden dövme silme işlemini gerçekleştirir. Makineden çıkan lazer ışını ile dövme mürekkebi parçacıklara ayrılır ve bu parçalar, vücudun doğal mekanizması ile atılır. Bu atılma işlemi genelde birkaç hafta sürer.''diye belirtti.
Dr. Ata Nejat Ertek,açıklamasını şöyle sürdürdü; ''Dövmenin silme işlemini birçok faktör etkilemektedir. Koyu renk dövmeler en hızlı şekilde cevap verirken bunu mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve pembe gibi sıcak renkler takip etmektedir. Koyu renk dövmeler için 46 seans yeterli olurken, açık renk dövmeler için bu sayı 12’yi bulabilmektedir. Kişinin kendi ten rengine yakın olan renkleri ve açık tonları silmek daha zordur. Dövmenin silinmesini etkileyen bir faktörde dövmenin derinliğidir. Dövme boyası ne kadar derindeyse, silme işlemi o kadar zor olmaktadır. Çünkü dövme lazerle silindiğinden,lazer ışığının etkisi derinin ne kadar altına inerse o kadar azalır. Lazerle dövme sildirmede büyük rol oynayan diğer etmense dövmenin yapıldığı bölgedir. Örneğin yüz ve boyun bölgelerinde çalışmak daha kolay olmaktadır. Bu bölgeler daha hızlı iyileştiğinden daha yüksek enerji ile çalışma imkanımız oluyor. Kişilerin bağışıklık sisteminin farklı olmasından dolayı, parçalanmış mürekkep pigmentlerini vücuttan atma hızı kişiden kişiye değişmektedir. Dövmenin profesyonel ya da amatör şekilde yapılmış olması da dövme silme işleminin seans sayısını etkilemektedir. Amatör dövmeleri çıkarmak profesyonel olanlara oranla çok daha kolaydır.''
Dr. Ata Nejat Ertek, Q Switch lazer uygulamasında seansların 48 hafta aralıklarla yapıldığını ifade ederek, “Tüm deri tiplerine ve vücudun her bölgesine lazer ile dövme silme işlemi yapılabilir. Küçük bir dövme silme işleminin süresi 5 dakika sürerken, büyük veya birden fazla dövme için bu süre 1 saati bulabilmektedir.Pek çok kişi dövmelerini sildirmek istese de buna cesaret edememektedir. Bu işlemde acıyı minimuma indirmek için uygulama yapılacak bölgeye ağrı kesici kremler kullanılır. Eğer kişinin acı eşiği düşük ise bölgeye lokal anestezi uygulanabilir. Deride kızarıklık ve kabarma olağan olup, 1530 saat içinde kaybolan zararsız yan etkilerdir. 12 gün deride gerginlik hissedilebilir.Lazer ile dövme sildirme uygulaması sonrasında hasta günlük aktivitelerine hemen döner. Bunun yanında tedavinin başarı oranını arttırmak amacıyla bazı uyarılar önem kazanır. Uygulama yapıldıktan sonra, işlem gören bölgenin güneşten korunması gerekir. Seanstan sonraki 1 hafta tavsiye edilecek pomadı kullanmak yeterlidir. Tedavi gerçekleştiği gün, uygulama yapılan bölgeyi temiz tutmak ve bu bölgeye su değdirmemek gerekir. Ertesi gün duş alınmasında sakınca yoktur. Seans sonrası günlük hayatı etkileyecek herhangi bir durum olmamaktadır. 2 hafta boyunca tedavi bölgesi güneşten korunmalı, solaryuma girilmemelidir. 4 hafta süresince ise peeling gibi işlemler yaptırılmamalıdır.''dedi.
Dr. Ata Nejat Ertek son olarak;''Lazerle dövme sildirme yaptıracak kişilerin en büyük korkusu işlemden sonra iz kalmasıdır. Her tıbbi işlem gibi lazerle dövme çıkarılmasının da yararları ve riskleri mevcuttur. Bu nedenle, hastanın dikkatli olması ve doktorunun verdiği talimatları dinlemesi gerekir. Uygulama yapan kişinin tecrübesi ve kullanılan teknoloji çok önemlidir. Her kişi dövme sildirme işlemi için uygun değildir.Sonuç olarak, lazer ile dövme sildirme uygulaması uzun zaman ve sabır gerektiren uygulamalardır ve hemen sonuçların ortaya çıkması beklenmemelidir. Uygulama sürecinde dövme üzerindeki değişimler yavaş olarak ortaya çıkacaktır.'' diye belirtti.

ERZURUM

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
YEREL HABERLER Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
Saç ekiminde doğru zaman çok önemli
YEREL HABERLER Saç ekiminde doğru zaman çok önemli
Dudakların şekli ve doku kalitesine dikkat
YEREL HABERLER Dudakların şekli ve doku kalitesine dikkat
Sevdiğimizin elini bırakamayız Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor’un Pazar günü Hatayspor’la yapacağı maç öncesinde taraftara çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Sevdiğimizin elini bırakamayız Anadolu Basın Birliği ...
Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
YEREL HABERLER Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
Vatan sevgisine engel yok Engelli öğrenciler tiyatro turnesinde Şehadet vurgusu engelli öğrenciler tarafından gölge oyunuyla sergilendi
YEREL HABERLER Vatan sevgisine engel yok Engelli öğrenciler tiyatro ...
Aydemir: ‘Şehitlerimiz, ebedi rehberimizdir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Şehitlerimiz, ebedi rehberimizdir’
Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı
Yavi katliamı şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Yavi katliamı şehitleri mezarı başında anıldı
Bakıma muhtaçlara sağlık eli dokundu
YEREL HABERLER Bakıma muhtaçlara sağlık eli dokundu
Erzurum’da kadın istihdamı desteklenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da kadın istihdamı desteklenecek
Potanın kartalları galibiyete kanatlandı
YEREL HABERLER Potanın kartalları galibiyete kanatlandı
Uzundere’de Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Uzundere’de Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ...
HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil
YEREL HABERLER HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil
Çomaklı Çalıştay’da konuştu
YEREL HABERLER Çomaklı Çalıştay’da konuştu
Putra Malezya Üniversitesi ile Yurt Dışı Ortak Diploma programı imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Putra Malezya Üniversitesi ile Yurt Dışı Ortak ...
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
YEREL HABERLER Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Yangında ahır, samanlık ve odunluk küle döndü
YEREL HABERLER Yangında ahır, samanlık ve odunluk küle döndü
Protez tedavisi birçok soruna çözüm oluyor
YEREL HABERLER Protez tedavisi birçok soruna çözüm oluyor
Oltu’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Oltu’da korkutan yangın
Başkan Dr. Mahmut Uçar, hizmette rekor kırdı Güzel Yakutiye için durmak yok, yola devam
YEREL HABERLER Başkan Dr. Mahmut Uçar, hizmette rekor kırdı Güzel ...
Atatürk Üniversitesi’nde ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde ‘Meme Kanseri Farkındalık ...
Meralarda antrenman yapan milli sporcular salona kavuştu Tekman’da spor salonu açılışı Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gençlerimizi sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız”
YEREL HABERLER Meralarda antrenman yapan milli sporcular salona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X