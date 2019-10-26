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Oltu’da Şeker Pancarı ekimi yapılacak

İHA

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı mahallelerde pancar ekimi 2020 yılında başlatılacak. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, muhtarlarla bir araya geldiği yemekte, "Oltu'da pancar ekimi yapacağız" dedi.

Oltu’da Şeker Pancarı ekimi yapılacak

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı mahallelerde pancar ekimi 2020 yılında başlatılacak. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, muhtarlarla bir araya geldiği yemekte, “Oltu’da pancar ekimi yapacağız” dedi.
Başkan Taşçı, ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Başkan Taşçı, Oltu’da şeker pancarı ekilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, “2019 yılında hizmet noktasında çok bir şey yapmadık ama hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılında Oltu Belediyesi olarak köylerimizden başlamak üzere hizmetinize amedeyiz yıllardır hizmet alamayan Dümbüllü deresindeki köylerimiz Anzav deresindeki köylerimizi en iyi şekilde eksikliklerini tamamlayacağız” dedi.
Efkan Ala kültür Merkezi’nde yıl sonuna doğru geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını bu aydan sonra alfabetik sıraya göre köylere yönelik teknik elamanlarla birlikte ziyaretler gerçekleştireceklerini anlatan Başkan taşçı, “Öncelikli hangi ihtiyacımız var ise 2020 yılında onu bize söyleyeceksiniz. Biz onu not edip bütçemize bakacağız ve istediğiniz öncelikli sorununuzu mutlaka çözeceğiz. Asıl bir araya gelmemizin asıl sebebi 19 Ekim Muhtarlar gününde Erzurum Günleri için şehir dışındaydım o yüzden bugün hem muhtarlar gününüzü kutlamak hep beraber yemek yiyip kardeşlik bağlarımızı gönül köprüsüyle birleştirmek suretiyle dertlerimizi ve birbirimizi tanımak suretiyle birbirimizin eksiklerini tamamlamak suretiyle toplanmış bulunuyoruz” diye konuştu.
Erzurum Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Ziraat Müdürü Yakup Toktay ve Oltu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Temel Aslan, Oltu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Yüksel’inde yemekte kendileriyle birlikte olduğunu dile getiren Başkan Taşçı, “2020 yılında ilçemiz genelinde çok ciddi manada şeker pancarı ekme kampanyası başlatacağız. Özellikle bu aylarda genç nüfusumuz büyükşehirlere akıyor. Bizim derdimizde genç nüfusumuzu kendi köyünde tutabilmek. Onu da nasıl yapacağız Sayın Valimiz Okay Memiş bize 10 bin ceviz fidanı ayırmış bizde 10 bine ihtiraz ettik, sayın valimiz dedi ki uygun zemin bulursanız size 100 bin ceviz fidanı vereceğiz. Tarım Müdürümüz gerekli etüt çalışmalarını yapacaklar. Beş yıl sonra ciddi bir maddi girdi olacaktır, gençlerimizde köyünden gitmeyecektir. Mahallelerimizin bahçelerine bir ceviz iki dut üç kaysı ağacı dikeceğiz ve gelecekte bütün Avrupa ülkelerine ihracat edeceğiz” dedi.
Yemekte konuşma yapan Erzurum Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ise Erzurum’da şeker pancarında çok büyük sıkıntı içerisinde olduklarını belirterek, “Kotayı dolduramıyoruz. Biz Oltu’da pancar ektirmek istiyoruz daha önceki senelerdeki değerlere baktık çok güzel pancar ekiliyormuş, bunu yedinden hayata geçirmek istiyoruz. Geçmişte kota uygulaması yüzünden köylü çiftçimizi küstürmüşler dolayısıyla Oltu’da pancar ekimi sıfırlanmış. Oltu’yu önemsiyoruz potansiyeli hazır. Biz şimdi Oltu’da pancar ektirmek istiyoruz, sizlerin bizlerden beklentileri nelerse biz o beklentilerinizi karşılamaya hazırız eğer talep gelirse mühendislerimizle geliriz her türlü desteği sağlarız. Ektirdiğimiz pancarın nakliyesini de biz yapıyoruz. Çiftçiye hiç bir masrafı olmayacak” dedi.
Oltu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Temel Aslan ise, “Oltu ve mahallelerimizdeki çiftçilerimizin her daim yanlarındayız. Her türlü teknik desteği vereceğiz” dedi.
Ziraat Müdürü Yakup Toksoy ve Oltu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Yüksel de çiftçilerin yapacakları projelerde tam destek olacaklarını belirttiler.
Toplantıya Oltu Belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

ERZURUM

26 Ekim 2019 Cumartesi

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