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DES Genel Başkan Yardımcısı Topal; “Kınama yerine daha somut adımlar bekliyoruz”

İHA

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, Diyarbakır'da bir öğretmenin iki veli tarafından okul bahçesinde darp edilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kınama yerine daha somut adımlar bekliyoruz" dedi.

DES Genel Başkan Yardımcısı Topal; “Kınama yerine daha somut adımlar bekliyoruz”

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, Diyarbakır’da bir öğretmenin iki veli tarafından okul bahçesinde darp edilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kınama yerine daha somut adımlar bekliyoruz” dedi.
Son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet vakalarının artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumda olduğunu dile getiren Topal, “Neredeyse gün geçmiyor ki, öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddet maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir” diye konuştu.
Topal, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Eğitim çalışanlarımıza yapılan şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabii ki olumlu buluyoruz. Ancak, yetki sahibi olanların, sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüğümüzü ve kendilerinden daha somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz." diye konuştu. Topal, öğretmene ve tüm kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mobbing maruz bırakılan ve bir çok şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması vs. gibi düzenlemelerin yanı sıra hepsinden öncelikli olarak öğretmenlerin itibarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Öğretmene verilen değer hususunda öğrenci ve ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmene şiddet vakalarının önünün alınması anlamında gözden kaçırılmaması gereken hususların başında gelmelidir. Tekraren Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Hükümete Çağrıda Bulunuyoruz: Artık sabırlar tükendi! Özelde öğretmene, genelde kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını önleyebilmek için bahsi geçen mevzuat düzenlemeleri için hemen, hiç vakit geçirmeden, derhal harekete geçilmelidir. Buradan ilan ediyoruz; şiddet konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaz ise, bundan sonra yaşanabilecek şiddet vakalarının sorumlularından birisi olarak bu tedbirleri almayan makamları göreceğiz! Ayrıca medya kuruluşlarının öğretmenlerimizin itibarını rencide edici haberlerden kaçınmaları, öğretmene saygı ve değeri öne çıkaran yayınlara öncelik vermelerinin de öğretmene şiddet olaylarının önlenmesi anlamında katkısı olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Şiddete maruz kalmış meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetlediğimizi kararlılıkla ifade ediyor ve bir daha benzeri hadiselerle kamuoyuna gündemine gelmemeyi diliyoruz.”

ERZURUM

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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