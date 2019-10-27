Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı, yolu açan bir ...

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye'nin artık yolu açılan ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı, yolu açan bir ülke moduna girdi” Güvenlik koridoru Rusya ve ABD tarafından kabul edildi ama Avrupa bu konuda halen daha ipe un seriyor” “Dünya alanında 25 milyon civarında bu göçten, ekonomik ve güvenlik odaklı bir göç hareketliliği var” “Barış Pınarı gibi hakikaten adına uygun bir harekat yapıldı” “Dünya literatürlerine başarı öyküsü olarak kayda geçecek bir harekattı, çünkü bir sivilin burnu kanamadı”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye’nin artık yolu açılan ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke olduğunu söyledi.
MHP Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, NATO Parlamenterleri, ASAMBLE, Avrupa Karma Parlamentosu, Güvenlik İşbirliği Komisyonu üyesi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen Aydın, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke moduna girdiğini dile getiren Aydın, “Allah’a şükür. Yani Türkiye bölgesinde bir lider olma yolunda büyük mesafeler katetti” dedi.
Toplantılarda sıklıkla dile getirilen uluslararası alanda üç önemli sorundan bahseden Aydın, “Bunlardan birincisi siber saldırılar, yani bilgi teknolojilerinin kötüye kullanılması, sosyal medyanın kötüye kullanılması, bilgi algı operasyonları, birtakım bilgiler, haberler yayma, hatta malumunuz Amerika’daki seçimlere dahi müdahil edildiğine dair soruşturma dosyaları var. İkinci olarak bir de terör, küreselleşen bir terör. Bakıyorsunuz ki bir terör olayını bu
gün Fransa Paris’te oluyor, ertesi günü Londra’da, bir bakıyorsunuz ta gidip İzlanda’da oluyor ya da Japonya’da oluyor. Bu da çok önemli bir sorun. Şu anda NATO’nun da, Birleşmiş Milletlerin de, Avrupa Birliğinin de üzerinde önemle durduğu üç somut iki ayağı. Bunlara bağlı olarak bir de son zamanlarda kontrolsüz göç hareketleri var. İllegal göç hareketleri var. Dünya alanında 25 milyon civarında bu göçten, ekonomik ve güvenlik odaklı bir göç hareketliliği var. Burada da en büyük bedel ödeyen ülkemiz yani Türkiye’dir. Malumunuz biliyorsunuz zaten geçiş güzergahında yani transit yol üzerinde olduğumuz için doğudan batıya göç hareketliliği, işte Afganistan odaklı, Erzurum bu konuda çok büyük bedel ödüyor ve siz bunları da takip ediyorsunuz. Bu yetmemiş gibi bir de güney sınırımızdan büyük bir göç dalgası yaşadık. 3,5 milyon civarında toplam 4 milyonu aşan bir göçmen, yani kontrolsüz göçmen kitlemiz var. Büyük bedeller ödedi ülkemiz. Biz de dedik ki bunu uluslararası birlikteliklerden talep ediyoruz. NATO’dan talep ettik tık yok, Avrupa Birliğinden gerekli yardımı alamadık. O zaman göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kararımızı verdik ve hatırlarsanız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile gerçekten adına matuf konu bölgeye rahat ve huzur getirmek, barışı hissetme adına yaptık. Bunun üçüncü ayağını da Barış Pınarı Harekatı adı altında gerçekleştirdik. Çokta başarılı gitti. Dünya literatürlerine başarı öyküsü olarak kayda geçecek bir harekattı, çünkü bir sivilin burnu kanamadı. Halbuki Rusya, İdlip’de bombardımanda bir sürü sivilin, terörle mücadele edeyim derken bir sürü sivilin de ölümüne neden oldu. ABD, Afganistan’da aynı işleri yaptı. Taliban ile mücadele edeceğim derken bir sürü sivili katletti. Ama Türkiye, TSK olabildiğince hassas davrandı. İlmek ilmek bir operasyon gerçekleştirdi. Bütün dünya kamuoyunun karşı durmasına rağmen. Epey bir mesafe katettik. Niye, bir sınırımızın emniyeti için. Biz artık kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız. NATO müttefik üyesiyiz ama yardım alamadık, biliyorsunuz hatta patriotlar bile sökülüp götürüldü. Bu süreci yaşadık. İkinci olarak buradayız, yani Avrupa 50 bin veya yüz binin hesabını yaparken ben 3,5 milyonu bir anda kucağımda gördüm. O zaman kaçınılmaz bir harekattı ve adı Barış Pınarı gibi hakikaten adına uygun bir harekat yapıldı” diye konuştu.

"Amaç bir terör devleti kurup İsrail’e bir kalkan oluşturmak"
Bölgedeki asıl amacın bir terör devleti oluşturarak İsrail’e kalkan oluşturulmak olduğunu dile getiren Aydın, “Batı'nın burada Türkiye’nin kararlılığını görünce hem NATO ülkeleri, özellikle ABD bölgedeki büyük gücün iddiası var, Rusya’nın da iddiası var. Merkezi Suriye hükümetinin de birazcık destekleri var. ABD'nin de oradaki bizim terörist yapı dediğimiz çok açıkça YPG/PYD orada bir taşeron kullanma zihniyeti söz konusu. Buradaki amaç ne; bir terör devleti kurup İsrail’e bir kalkan oluşturmak. Onun emniyetini sağlama ve Orta Doğu’ya bir hançer sokmadır. İsrail devleti ile bir hançer sokmamış mıydı, bir hançer daha sokmak. Biz buna müsaade etmedik, kararlı bir şekilde bu araya girdik. Malumunuz şimdi bu sefer ne oldu, dün bizi ciddiye almayanlar barış masasına çağırdılar, görüşelim dediler. Aman durdurulsun dediler. Öncesinde 13 maddelik ABD ile bir mutabakat sağlandı, gerçekten Türkiye masa görüşmeleri adına diplomasi adına büyük bir başarı. Hem onun maddelerini analitik ettiğimiz zaman görüyoruz. Rusya bunu görünce aynı şeyi kendisi de biz özellikle dedik ki, biz o hattın tamamen temizlenmesinden yanayız. Dolayısıyla 32 kilometre derinlikte ve tüm sınır hattımız boyunca bizim orada M4 karayoluna varan sınıra kadar bir temizlik harekatı düşünüyoruz. Bunu iki şey için bir kendi emniyetimiz, ikinci olarak bizde gerçekten vatan hasreti çeken o bölgeden göç etmiş bir an önce topraklarına güvenli bir şekilde dönmek isteyen insanlara bir ortam hazırlamak. Bunu daha önce Afrin civarında geriye göç oldu, bunu da yapacağız dedim. Bu sefer Rusya ile bir görüşme yapıldı. Soçi’de burada çok net bir şekilde 10 maddelik taslak ortaya konuldu. Burada en önemli husus bir kere bölgedeki terörle mücadelede göçmen ağırlıklı sorunumuzun üstesinden gelme iddiamız karşılık buldu. Biz inşallah orayı güvenlikli bir bölge yapıp, oraya geriye dönüş olarak yapmak. Bu Rusya ve ABD tarafından kabul edildi ama Avrupa bu konuda halen daha ipe un seriyor. Kirli propagandalar yapıyor. Farklı iddialar, orada Kürtlere uygulanan bir soy kırım varmış, hal bu ki Türkiye’ye gelen göçmenler arasında 300 bin Kürt kökenli kardeşimiz var. Biz aynı zamanda onlarında bir an önce geriye gidip yuvalarına dönmelerini istiyoruz. Orada illegal bir PKK uzantısının oradaki bütün etnik gruplara yaşattığı bir zülmet var, bir sıkıntı var. Önemli olan buradan bir an önce kurtulmak, masa başında da bunu Allah’ın izni ile planlı programlı bir şekilde görüşmeler ile taçlandırdık. Şu anda inanın bölgede hasım hane düşüncede olanların dışında bütün dünya kamuoyu Türkiye’nin bu konuda çok yapıcı bir yol izlediğini ve büyük bir kazanım elde ettiğini çok rahat bir şekilde itiraf ediyorlar” şeklinde konuştu.

ERZURUM

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
YEREL HABERLER Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
Taşkesenoğlu Ban, ETÜ Mucitpark ve Kristal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Taşkesenoğlu Ban, ETÜ Mucitpark ve Kristal ...
DES Genel Başkan Yardımcısı Topal; “Kınama yerine daha somut adımlar bekliyoruz”
YEREL HABERLER DES Genel Başkan Yardımcısı Topal; “Kınama yerine ...
Oltu’da Şeker Pancarı ekimi yapılacak
YEREL HABERLER Oltu’da Şeker Pancarı ekimi yapılacak
Yavi katliamı unutulmuyor ‘Şimdilerde unutulmuş lastik ayakkabı ayakta ancak bu kadar asıl dururdu’
YEREL HABERLER Yavi katliamı unutulmuyor ‘Şimdilerde unutulmuş ...
Başkan Uçar, sağlıklı yaşam seferberliği başlattı Milletvekili, çocuklarla şiir okudu
YEREL HABERLER Başkan Uçar, sağlıklı yaşam seferberliği ...
Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın
YEREL HABERLER Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın
Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
YEREL HABERLER Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
Saç ekiminde doğru zaman çok önemli
YEREL HABERLER Saç ekiminde doğru zaman çok önemli
Dudakların şekli ve doku kalitesine dikkat
YEREL HABERLER Dudakların şekli ve doku kalitesine dikkat
Sevdiğimizin elini bırakamayız Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor’un Pazar günü Hatayspor’la yapacağı maç öncesinde taraftara çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Sevdiğimizin elini bırakamayız Anadolu Basın Birliği ...
Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
YEREL HABERLER Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
Vatan sevgisine engel yok Engelli öğrenciler tiyatro turnesinde Şehadet vurgusu engelli öğrenciler tarafından gölge oyunuyla sergilendi
YEREL HABERLER Vatan sevgisine engel yok Engelli öğrenciler tiyatro ...
Aydemir: ‘Şehitlerimiz, ebedi rehberimizdir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Şehitlerimiz, ebedi rehberimizdir’
Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı
Yavi katliamı şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Yavi katliamı şehitleri mezarı başında anıldı
Bakıma muhtaçlara sağlık eli dokundu
YEREL HABERLER Bakıma muhtaçlara sağlık eli dokundu
Erzurum’da kadın istihdamı desteklenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da kadın istihdamı desteklenecek
Potanın kartalları galibiyete kanatlandı
YEREL HABERLER Potanın kartalları galibiyete kanatlandı
Uzundere’de Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Uzundere’de Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ...
HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil
YEREL HABERLER HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil
Çomaklı Çalıştay’da konuştu
YEREL HABERLER Çomaklı Çalıştay’da konuştu
Putra Malezya Üniversitesi ile Yurt Dışı Ortak Diploma programı imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Putra Malezya Üniversitesi ile Yurt Dışı Ortak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X