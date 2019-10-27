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BBP Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı

İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

BBP Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.
Divan başkanlığını Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Özer’in üstlendiği kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 25 Mart Gençlik Parkındaki Toplum Merkezi Salonunda gerçekleştirilen kongrede faaliyet ve mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.
Kongreye, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Özer, Erzurum Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yener Gözütok, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Erzurum Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Abamüslüm Kalkan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Erzurum Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yener Gözütok yaptığı konuşmada, Oltu’da bu kongreyi iktidar olarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek kendilerine bu gururu yaşatan Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve yönetimine teşekkür etti.
Gözütok, “Biz Erzurum il teşkilatı olarak yaklaşık sekiz yıldır görevdeyiz. Sekiz yılda yedi tane seçim geçirdik. İki belediye, iki genel ve üç tane de referandum seçimi yaşadık. Rahmetli Muhsin Başkanın dediği gibi çocuklarımızın süt parasıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz. Ben 27 yıldır bu harekatın içerisindeyim. Partinin tüm kademelerinde bulundum ve sekiz yıl önce bana verilen il başkanlığı görevime devam ediyorum. 2014 belediye seçimlerinde Oltu’da adayımız yoktu. Hikmet Başkan Encümen adayı olarak kapı kapı gezdi. Cebimizde mazot parası yoktu, arkadaşlarımızdan borç alıp ilçelere dosya verdik. Gücümüzün yettiği kadar bunu bütün ilçelerde yaptık. Amacımız seçimde Büyük Birlik Partisi’nin ambleminin olmasıydı” dedi.
En büyük hayalinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Büyük Birlik Partisi’nin grup toplantısına katılmak olduğunu açıklayan Gözütok, “İnşallah bu bölgede biriki tane meclise Milletvekili göndermek istiyoruz. Oltu ve Tortum’da yaşadığımız başarıyı orada da göstermiş oluruz. Bu kongreler bunun ayak sesleri. Biz bu kongreleri yaparak teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. Daha sonra önümüzdeki genel seçimlere hazırlık yapacağız. İnşallah vekil çıkararak Büyük Birlik Partisini mecliste temsil edeceğiz. Allah dileğimi kabul ederse o grup toplantısına hep birlikte gideceğiz” ifadelerini kullandı.
Yeniden Oltu İlçe Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Hikmet Dağ ise yaptığı konuşmada, “Bizim için yeni bir dönem başladı. İnşallah parti binamızı açtıktan sonra gün boyu açık tutacağız. Beş yıl boyunca elimizden geldiğince bu davaya hizmet etmeye çalışacağız tabi bunu hep birlikte yapacağız. Onun için bu partinin adı Büyük Birlik Partisi. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.
Ardından yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Hikmet Dağ, bir kez daha BBP Oltu İlçe Başkanlığına seçildi.

ERZURUM

27 Ekim 2019 Pazar

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