TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Hatayspor: 1

BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 31 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar:
3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Selim'in plase bir vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasında ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 10
20. dakikada ceza alanın dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye vuruşunda kaleci topu kaleci güçlükle çeldi.
23. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Pote'nin röveşatasında top yandan auta çıktı.
38. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Scuk içeriye çevirdiği topu Hasan Hatipoğlu filelere gönderdi. 20
53. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu’nun pasına hareketlenen İbrahim'in sert vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.
62. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
76. dakikada sol tarafta topla buluşan Bokila plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 21
90+4. dakikada gelişen hızlı atakta Emrah’ın pasına hareketlenen Hamroun topu kalecinin üzerinden filelerle buluşturdu. 31
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Yıldırım xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Cenk xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mücahit xxx, İbrahim xx (Yusuf Emre dk. 71 x), Scuk xx, Obertan xx (Osman dk. 61 xx), Emrah xxx, Hasan Ayaroğlu xxx (Hamroun dk. 80 xx), Pote xxx
Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Oltan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Hatayspor: Akın x, Ouali x (Bokila dk.72 x), Yusuf xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay xx, Aabid x (Barbosa dk. 51 x), Selim x (Hamza dk. 64 x), Gökhan xx, Caner xx, Mirkan xx
Yedekler: Ömer, Soner, Furkan, Alican
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Pote (dk. 18), Hasan Hatipoğlu (dk. 38), Hamroun (dk. 90+4) (BB Erzurumspor), Bokila (dk. 76) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Kubilay (dk. 90+5) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Kubilay, Caner, Bokila (Hatayspor), Hasan Ayaroğlu, Osman, Aykut, Sehic, Cenk (BB Erzurumspor)
ERZURUM
27 Ekim 2019 Pazar
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