TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Hatayspor: 1

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BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 31 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:

3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Selim'in plase bir vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

18. dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasında ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 10

20. dakikada ceza alanın dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye vuruşunda kaleci topu kaleci güçlükle çeldi.

23. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Pote'nin röveşatasında top yandan auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Scuk içeriye çevirdiği topu Hasan Hatipoğlu filelere gönderdi. 20

53. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu’nun pasına hareketlenen İbrahim'in sert vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

62. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada sol tarafta topla buluşan Bokila plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 21

90+4. dakikada gelişen hızlı atakta Emrah’ın pasına hareketlenen Hamroun topu kalecinin üzerinden filelerle buluşturdu. 31



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Yıldırım xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Cenk xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mücahit xxx, İbrahim xx (Yusuf Emre dk. 71 x), Scuk xx, Obertan xx (Osman dk. 61 xx), Emrah xxx, Hasan Ayaroğlu xxx (Hamroun dk. 80 xx), Pote xxx

Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Oltan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hatayspor: Akın x, Ouali x (Bokila dk.72 x), Yusuf xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay xx, Aabid x (Barbosa dk. 51 x), Selim x (Hamza dk. 64 x), Gökhan xx, Caner xx, Mirkan xx

Yedekler: Ömer, Soner, Furkan, Alican

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Pote (dk. 18), Hasan Hatipoğlu (dk. 38), Hamroun (dk. 90+4) (BB Erzurumspor), Bokila (dk. 76) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Kubilay (dk. 90+5) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kubilay, Caner, Bokila (Hatayspor), Hasan Ayaroğlu, Osman, Aykut, Sehic, Cenk (BB Erzurumspor)

ERZURUM 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:46

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