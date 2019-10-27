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BB Erzurumspor - Hatayspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Güzel bir ...

İHA

TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Hatayspor'u 31 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

BB Erzurumspor - Hatayspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Güzel bir galibiyet aldık” Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: “Daha istekli ve arzulu olmalıydık”

TFF 1. Lig’in 9. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Hatayspor’u 31 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Çok önemli bir takımla oynadık. 23 yıldır birlikte oynayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Yaptığımız antrenmanlarda top rakipteyken oynatmama top bizdeyken oynama taktiği ile oynadık. Bölüm bölüm iyi ve kötü oynadığımız dönemler oldu. Bazı oyuncularımızın fiziksel eksiklikleri ve sakatlıkları bugünde ortaya çıktı. Güzel bir galibiyet oldu. Galibiyetin keyfini çıkarmalıyız. Oyuncularımı kutlarım taktik disipline çok bağlı kaldılar. Yediğimiz anlık gol biraz paniklememize sebep oldu. Oyuncularımız taraftara keyifli maçlar izletti. Bakıldığı zaman rakibimizden daha fazla koştuk, daha fazla pas yaptık. Hatayspor gibi bir takımdan alınan 3 puan çok önemli. Keşke son dakika kaçırdığımız pozisyonda gol olsaydı. Emrah’ın kaçırdığı goller var. Hedefimize devam ediyoruz. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Evimizde de galibiyet almamız lazım. Alınan her puan kıymetli. Oyuncularımız büyük baskı altında bu yüzden psikolog hocamızın desteği bize yaradı” dedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, biraz daha istekli ve arzulu olmaları gerektiğini belirterek, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Hem rakım yüksek hem de sıkıntılı süreçten kurtulmak isteyen bir takımla oynadık. Kenar toplardan BB Erzurumspor’un etkili olacağını biliyorduk. İlk yarıda çok net bir pozisyonumuz vardı. 20 olunca demorilize olmamız lazımdı ama faulde dönen toptan gol yedik. Daha dirençli olmaya çalıştık ikinci yarı. Maçı 21’e getirdik. Biraz daha istekli ve arzulu olmalıydık. Şu bir gerçek ki iki takımın da hakem tarafından kollanması gerekmemeli. 67 defa maça sedye girdi. Orta sahada bize yapılan bir pozisyonda üçüncü golü kalemizde gördük. Biz mücadelemizi verdik, olmadı kısmet değilmiş. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız” şeklinde konuştu.

ERZURUM

27 Ekim 2019 Pazar

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