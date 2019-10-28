Zabıtadan kaçak et operasyonu

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ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, ticari amaçlı kaçak kesim yapan kişiye ait işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 400 kilo kaçak et ele geçirildi. Zabıta, et dışında bir şey bulunmayan işyerini mühürleyerek kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri merkez Yakutiye ilçesinde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine dün harekete geçti. Ekipler gün boyu uzaktan izlediği Kongre Caddesi'ndeki işyerine akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Yapılan aralamalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan yaklaşık 400 kilo et ele geçirildi. Zabıta ekipleri, kaçak kesildiğini tespit ettiği etleri bulundukları yerden taşıyarak araca yükledi. Etler imha edilmek üzere götürülürken ruhsatsız olması nedeniyle işyerinin kapısına mühür vurularak kapatıldı.

Erzurum'da veteriner denetiminden uzak kaçak et kesimi yapanlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.



ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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