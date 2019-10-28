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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Aydemir öğrencilere seslendi

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Vatanın bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimiz; kardeşlik, birlik ve beraberlik ebedi önceliğimiz; hak ve adalet taşımak ezeli niyetimiz; mağdurların ahını dindirmek hedefi gönül seferimizdir. Barış Pınarı bu kaydın ifadesidir. ' dedi.

Milletvekili Aydemir öğrencilere seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Vatanın bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimiz; kardeşlik, birlik ve beraberlik ebedi önceliğimiz; hak ve adalet taşımak ezeli niyetimiz; mağdurların ahını dindirmek hedefi gönül seferimizdir. Barış Pınarı bu kaydın ifadesidir. ‘ dedi.
AYDEMİR İKTİSADİ VE STRATEJİK DÜŞÜNCE KULÜBÜNDE KONUŞTU
TBMM Plan ve Bütçe Çalışmaları aralığında Erzurum’da bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları kapsamında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisadi ve Stratejik Düşünce Kulübü’nde öğrencilerle buluştu. Küresel boyutta terörizm, İslamfobiya ve ülke gündeminin ele alındığı platformda Türkiye’deki sosyal ve ekonomik gelişmeler de ele alındı.
AYDEMİR ÖĞRENCİLERİN KONUĞUYDU
Atatürk Üniversitesi İİBF Dekanlığını ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu ve Fakülte akademisyenleriyle biraraya gelen Milletvekili Aydemir, investdatauni ‘nin etkinliğine katıldı. Mezunu olduğu Fakültenin bilimsel araştırma çalışmalarıyla gündemde olmasının gurur verici olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Karcıoğlu’nun şahsında Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri kutladı.
MİLLİ HASSASİYET VE DİKKAT VURGUSU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve Stratejik Düşünce Kulübünün düzenlediği etkinlikte Öğrencilerle diyalog boyutlu sohbet eden Milletvekili Aydemir, sunumu sonrasında öğrencilerin sorularını cevaplandırdı, İİBF’lilerin Atatürk Üniversitesi duruşunu kaydeden Barış Pınarı özelindeki milli hassasiyet ve dikkatlerine müteşekkir olduklarını belirtti.
FAKİRULLAH BİLGİN HOCAYA VEFA
Milletvekili Aydemir İİBF Stratejik Düşünce Kulübü etkinliği sonrasında Pasinler ilçesine giderek hakka vuslata eren mütefekkir ve İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin Hocayı kabri başında ziyaret etti. Aydemir, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’yle birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, ‘Maneviyatımıza özel lezzet enjekte eden İsmail Fakirullah Bilgin Hocamı kabri başında ziyaret edip muhterem evlatlarına taziyede bulunduk. Niyazımız, birlikte cennet ve Cemalullah’a vasıl olmasıdır. ‘ dedi.
TÜRK MİLLETİ TEK YÜREK
Milletvekili Aydemir Erzurum etabı çalışmaları sonrasında, Genel Merkez Koordinatörlüğü çalışmaları düzeyinde Artvin ilçesine giderek, parti teşkilatlarıyla buluştu, esnafı ziyaret ederek Artvinlilerin nabzını tuttu. Aydemir yaptığı açıklamada, ‘ Artvin İl ve İlçe Başkanlarımızla bir araya gelip gelişmeleri, çalışmaları değerlendirdik. Başkanlarımız ve yönetimlerinin emeklerine, gayretlerine müteşekkiriz.
Artvin’de esnaf ve vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Hemen her gelişmeyi konuştuğumuz gönlü güzel insanlarımız, terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi konusunda çok duyarlı olduklarına vurgu yaptılar. Hassasiyetlerini yürekten paylaşıyoruz. ‘ kaydını düştü.

ERZURUM

28 Ekim 2019 Pazartesi

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