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Göz çevresi koyuluklarına dikkat

İHA

Göz çevresi koyuluklarına dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, electri yöntemiyle göz çevresinde ki koyuluklardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Kadınlar ve Erkekler için gözaltı şikayetleri, kuruluk, morluk, koyuluk gibi kişileri en rahatsız edici şikayetlerdendir. Bu problemler için mezoterapi seansları, eğer çöküklük de varsa ışık dolgusu kombini gibi uygulamalarla cilt yeniliği yaparak orayı besleyip onarmaktayız. Electri de aynı şekilde içerdiği bileşenlerle tek uygulama ile cilt yenilenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Hyaluronik Asit ve Süksinik asitin homojen bileşimi ile oluşturulmuş olan patentli bir ürün olup en sık tedavide kullanma şeklimiz gözaltı morluğu ,kırışıklığı ve torba tedavisidir. İçeriğindeki Hyaluronik asit 2,5 MLN dalton molekül ağırlığında olup endojen HA molekül ağırlığı ile aynıdır, ayrıca kullanılan HA 7.4 PH değerindendir ( kan ile aynı PH değeri) dolayısı ile uzun sürede tamamı derimiz tarafından emilmektedir. Ürün içerisindeki diğer aktif madde ise SÜKSİNİK asit dir. Süksinik asit ise çok güçlü bir antioksidan olup serbest radikalleri bloke ederek oksidatif stresi ortadan kaldırmakta, hücre mitokondrisine KREEP siklusunu tamamlayarak enerji üretimine destek olup hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine destek olur. En önemli etkisi ise Melazma oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyonu ( koyu renk) engellemekte ve var olan istenmeyen koyu lekeleri açmakta. Bu özelliğinden ötürü göz altı morluklarında, Göz çevresi koyuluklarında kullanılmaktadır” dedi.
Dr. Ekiyor, uygulanan yöntemin kullanım alanlarını şöyle sıraladı:
“Gözaltı Morluğu, Hiperpigmentasyonu ( koyu renk) düzeltmek, Hidrasyon ( su kaybı cilt kuruluğu), Serbest radikallerin hasarını ortadan kaldırmak, Kronik yorgunluk, sağlıksız beslenme , sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları sonucu oluşan yorgun yüz görüntüsünü önlemek, Yüzde ışıltı ve parlaklık, Uygulaması çok kolay olup, 1520 dk anestezi kremi ile cilt sedasyonu yapılıp uygulama 510 dk sürmektedir ve uygulama sonrası 20 dakika gibi kısa sürede uygulamada oluşan papül (kabarcık) görüntüsü kaybolur. 30 dk ile 4 saat içerisinde ilk etkiler parlaklık, gerginlik görülmeye başlar takibi 10 gün içerisinde nemlilik ,canlılık, renklerde açılma oturur. . Etkisi derimizin yaşına göre minimum 34 ay sürer ( tek seans) . Gözaltı uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre 4612 ay gibi periyodlarla uygulanmaktadır. Electri hazır bir enjektabl ürün olmakla birlikte hastada eğer ödem riski gözlemlersek iki seansa bölüp 10 gün ,iki hafta sonra 2. Seansı olacak şekilde uygulanmaktadır ve travma oluşturmadan kolay emilir. electri, Süksinik asit ve hyaluronik asit’in fizyolojik konsantrasyonlarını birleştiren eşsiz bir formüldür. Electri, biyo uyumludur ve alerjiye neden olmaz.”

ERZURUM

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:45
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