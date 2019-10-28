Orçun Duygun, yenilikler bitmiyor dedi

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en çok tercih edilen cilt gençleştirme serumu H100'ün Plus versiyonu H100 plus'ı çıkaracağını ve Aralık 2019 da tüm estetik ve güzellik sektörü ile buluşturacağını açıklayan Nish Pharma 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun, "Sektörümüzde yenilikler bitmez, ya yenilik yapan olursun, ya da takip eden. Biz Nish Pharma olarak her zaman sektörümüze yenilikleri araştırıp bulmayı ve sizlere sunmayı tercih ediyoruz" dedi.

Bu cümlesi ile farklı bir ürünün daha yolda olduğu sinyalini veren Orçun Duygun, göz altı morlukları için çok farklı bir ürünün arge çalışmalarını yaptıklarını söyledi. 2020 yılının içinde çıkarmayı planladıkları ürün ile göz altı morlukları şikayetlerinin de büyük ölçüde azalacağını belirtti.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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