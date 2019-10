ETSO Başkanı Yücelik: “Cumhuriyet; ulusumuzun güçlü iradesinin yegane sembolüdür”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizin, Cumhuriyetle elde ettiği kazanımları muhafaza etmek, 7’den 70’e hepimizin görevidir” dedi.

Mesajında, 96 yıl önce Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin geleceğe büyük bir ümit ve inançla bağlandığını belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet; ulusumuzun özgür ve güçlü iradesinin yegane sembolüdür. Cumhuriyet; uğruna yüz binlerce şehidin kanının aktığı İstiklal mücadelesinin ardından ulaşılan bir zaferin nişanesidir. Cumhuriyet; cefakar ve fedakar ecdadımızın bizlere kanı, canı pahasına miras bıraktığı en kıymetli emanettir. Bu emanete sahip çıkmak her Türk evladının en öncelikli görevidir. 96 yıl önce bağımsızlığımızın temellerini atan ruh ve karakterin bugün de dimdik ayakta olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz bu asil duruşunu şanlı tarihinin her döneminde bütün dünyaya göstermiştir.”

Özgürlüğü ve bağımsızlığı için büyük bedeller ödeyen, demokrasinin gücüne inanan Türk milletinin her ne pahasına olursa olsun, Cumhuriyeti ve değerlerini koruyacak güce ve kudrete sahip olduğunun altını çizen Başkan Yücelik, “Bu vesileyle, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, her karış toprağı kanla sulanmış bu vatan için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.