Pasinler’de kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçede sportif faaliyetlerin gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için bir dizi spor etkinliği düzenlenecek.

Pasinler Kaymakamlığı Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan spor turnuvalarından ilki olan kurumlar arası halı saha turnuvasının müracaatları 23 Ekimde tamamlandı. Toplam 20 takımın müracaat ettiği turnuvaya 16 takım katılmaya hak kazandı. Eleme usulü ile yapılacak turnuvanın kuraları 24 Ekim 2019 Perşembe günü saat 15.00’de takım temsilcilerinin katılımı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleşti. İlk maç 29 Ekim 2019 Salı günü saat 18.00’de Refikoğulları Olimpiyat Halı Sahada Pasinler Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün karşılaşması ile start alacak.

Pasinler İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak olan Halı Saha Futbol karşılaşmalarının ardından, İlçede Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi turnuvaları da ayrıca gerçekleştirilecek.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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