Ev hanımı yazdığı şiir kitabına imza günü yaptı

Oltulu ev hanımı Betül Altun, yazmış olduğu şiir kitabı için tanıtım ve imza günü programı düzenledi.

Oltu Karabekir Mahallesi Ağa konağı sokakta İkamet eden üç çocuk annesi ev hanımı Betül Altun (44) yazmış olduğu şiirlerini “Uzaklardaki Sol Yanım” isimli şiir kitabında topladı. Altun, kitabın basım işlemi tamamlandıktan sonra Oltu’da Sarmaşık Cafe’de Şiir Kitabını tanıtarak katılan konuklar şiir kitabını imzalayarak verdi.

Ev Hanımı Betül Altun, “10 yaşından beri şiir yazıyorum. Yaklaşık 700 civarında şiir yazıyorum Uzaklardaki Solyanın İsimli Şiir kitabım benim ilk göz ağrım. Kitabımın içerisinde 130 şiirim mevcut. Benim en büyük hayalimdi şiir kitabımı çıkarmak. Bütün zorluklara rağmen şükürler olsun kitabımı bastırdık ve bugün kitabımın tanımını ve dostlarıma imza günümü yapıyoruz. Kitabımın basım aşamasında bana destek veren ilk başta eşim ve ailem ve yakın dostlarıma teşekkür ederim. Kitabıma çok büyük bir ilgi gösterildi. Dostlarım çok yakın bir tarihte nasip olursa ikinci şiir kitabımı da yazmayı düşünüyorum” dedi.

Şiir kitabının tanıtım programına Ortaokuldaki Türkçe Öğretmeni İnci Demircan da katıldı. Demircan, “Öğrencilerimin böyle güzel başarılarını görmekten son derece mutlu oluyorum ve öğrencilerimle her zaman gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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