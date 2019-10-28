Vali Memiş’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Vali Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bur mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, düşmana karşı vermiş olduğu destansı ve onurlu mücadelesini tamamladıktan sonra, bir fazilet ve erdem yönetimi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşı zaferle sonlandıktan sonra yeni bir yönetim şekli belirlendi. Şanlı tarihimizde nice devletler kurmuş olan ecdadımızın onurlu mücadele sonucu 96 yıl önce yeniden bir şahlanış ve zaferle kurmuş olduğu yeni ve genç yönetimin adıdır, Cumhuriyet. Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını ilan ederek, millet olma, birlik ve beraber olma bilincinin bayramıdır, Cumhuriyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihli oturumunda anayasa değişikliği kararı alındı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. Aynı oturumda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Bugün, Milletçe Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü büyük mutluluk ve heyecanla Cumhuriyetin temellerinin atıldığı illerin başında gelen Dadaşlar diyarı Erzurum’da gururla kutlamanın kıvancı içindeyiz. 29 Ekim; çağdaş anlamda bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu, ulusun kenetlenerek verdiği bir ölüm kalım savaşı, onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Bu zaferi bizlere miras bırakan başta ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve ecdadımızı minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyoruz. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak bütün vatandaşlarımızın ödevi ve görevidir. Bu bağlamda, günümüzde de vatanımızın düşmanları maalesef hiç eksik olmamıştır. Bu gün Suriye sınırımızdaki ülkemizi tehdit eden bölücü terörist yapılanmanın, imhası ve temizlenmesi için başlatılan “Barış Pınarı harekâtı” nın da başarı ve zaferle noktalanması, hepimizin en kalbi arzusudur. Yüce Allah bu harekâtta görev alan bütün Kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; ‘‘Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk milleti; dili, dini, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele, gönül gönüle güçlü biçimde yürüyecektir.’’ Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümünde, Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile Aziz Şehit ve Gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, bu büyük bayramımızın coşkusu ve heyecanı içinde tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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