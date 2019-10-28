ERVAK Başkanı Güzel: “Uluslararası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi sekteye uğramamalı”

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Uluslar Arası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi’nin (internatıonal skyland) sekteye uğramaması gerektiğini söyledi.

İklimi kadar sıkıntılı bir sosyo ekonomik yapıya sahip olan Erzurum’un kalkınması ve gelişmesi konusunda uzun yıllardan beri çeşitli alanlarda projeler hazırlanmakta yeni hedefler belirlendiğini dile getiren Güzel, “Bu projelerin en sonuncusu Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Park Projesiydi. Büyük fedakârlıklarla hazırlanan bu projenin her aşaması en ince detayına kadar düşünülmüş ve tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra ilgililer tarafından kabul görmüştü. Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirileceği duyurulan bu projenin temeli 2015 yılının mayıs ayında atılmış, törene Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ile Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Hikmet Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile şehrin yetkilileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Yapılan konuşmalarda Erzurum’a yakışır bu projenin şehrin makûs kaderini değiştirmede büyük rol oynayacağı belirtilmiş ve hedeflenen tarihte bitirileceği söylenmişti.

Dönemin rektörü Hikmet Koçak, bu projenin Erzurum’u var olduğu noktadan hayallerin ötesine taşıyacağını, hem görsel, hem de işlevsel özellikleriyle bu şehrin tarihine ve talihine emsalsiz katkılar sunacağını ifade etmişti. Başkan Sekmen’de şehrin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan bu projeyle yeni bir tarih yazacaklarını belirtmişti” dedi.

Erzurum için yüreği atanların hayallerini süsleyen ve heyecan uyandıran bu projeyle Kar Tanesi Eğitim Araştırma Merkezi, Astronomi Eğitim Araştırma Merkezi, Sayılar Eğitim Araştırma Merkezi, Deprem Eğitim Araştırma Merkezi, Böbrek ve Kalp Eğitim Araştırma Merkezi, Tarih Duvarı Eğitim Araştırma Merkezi ile Bilim Teknoloji ve Müze parkları, Olimpiyat Meydanları, Ay Ada, oyun alanları, Yeşil Heykeller, Türkiye Bahçeleri ve Biyo çeşitlilik Parkı ,etkinlik atölyeleri ve sınıflar, engelli eğitim merkezi, ARGE ve Mükemmeliyet Merkezi’nin oluşturulacağı bir Eğitim Parkı, yüksek donanımlı bir Kongre ve Fuar Parkı, tüm dünya çocukları ve gençlerin yer alacağı Dünya Çocuk ve Gençlik Meclisi yapılmasının planlandığını anlatan ERVAK Başkanı Güzel, “Erzurum’un ismini dünyaya duyuracak olan bu projenin temel atma töreninden itibaren yaklaşık dört yıl geçmiş bulunmaktadır.

Ekonomik alanda hızla irtifa kaybeden Erzurum için can suyu niteliğinde olan bu projenin hangi aşamada olduğu ve ne zaman bitirileceği merak edilen bir konudur.

Sessiz ve ağırdan yürüyen çalışmalara bakıldığında bu projeyle ilgili başlangıçtaki heyecanın ve ilginin azaldığı anlaşılmaktadır.

Erzurumlular olarak bu durumu ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla ilişkilendirmekle beraber Ovit Geçidi ve Hızlı Tren projelerinde olduğu gibi bu projenin de sekteye uğrayacağının endişesini taşımaktayız

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Başlangıçta Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile yürütüleceği ifade edilen bu projede aynı işbirliğinin devam edip etmediği ve kamusal desteğin hangi ölçüde olduğu kamuoyunun bilmek istediği bir konudur.

Erzurum’u dünyanın cazip şehirlerinden biri haline getirecek bu projenin gündemde tutulması ve hayata geçirilmesi için şehri yönetenlere, siyasilere ve Erzurumlulara büyük sorumluluklar düşmektedir.

Dünya’da ki ilk tarih duvar müzesinde bulunacak 111 bin 111 adet taştan projeye destek için vatandaşlar tarafından satın alınması projenin devamı için çok ümit verici olmasına rağmen aradan geçen dört yıl içerisinde istenilen hedeflere ulaşılmaması proje ile ilgili bir takım aksaklıkların olabileceği imajını yansıtmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üç yıl süreli verilen Kültür Yatırım Belgesi’nin mayıs 2019 yılında iptal edilmesi projenin istenilen hızda yürümediği sorusunu akla getirmektedir.

Bir çok alanda irtifa kaybeden Erzurum’un potansiyellerini hovardaca değerlendirmeme lüksü bulunmamaktadır.

Bu münasebetle Erzurumlular olarak bu projenin hızlı bir şekilde devam etmesini ve bitirilmesini heyecanla beklemekteyiz.

Anadolu’nun zirvesinden Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak olan bu projenin hayata geçmesi Erzurum’u marka şehir haline getirecek ve güneşin doğudan doğduğunu yeryüzüne bir kez daha hatırlatacaktır.” şeklinde konuştu.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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