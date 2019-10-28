ERVAK Başkanı Güzel: “Uluslararası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi sekteye uğramamalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ERVAK Başkanı Güzel: “Uluslararası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi sekteye uğramamalı”

İHA

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Uluslar Arası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi'nin (internatıonal skyland) sekteye uğramaması gerektiğini söyledi.

ERVAK Başkanı Güzel: “Uluslararası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi sekteye uğramamalı”

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Uluslar Arası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi’nin (internatıonal skyland) sekteye uğramaması gerektiğini söyledi.
İklimi kadar sıkıntılı bir sosyo ekonomik yapıya sahip olan Erzurum’un kalkınması ve gelişmesi konusunda uzun yıllardan beri çeşitli alanlarda projeler hazırlanmakta yeni hedefler belirlendiğini dile getiren Güzel, “Bu projelerin en sonuncusu Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Park Projesiydi. Büyük fedakârlıklarla hazırlanan bu projenin her aşaması en ince detayına kadar düşünülmüş ve tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra ilgililer tarafından kabul görmüştü. Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirileceği duyurulan bu projenin temeli 2015 yılının mayıs ayında atılmış, törene Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ile Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Hikmet Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile şehrin yetkilileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.
Yapılan konuşmalarda Erzurum’a yakışır bu projenin şehrin makûs kaderini değiştirmede büyük rol oynayacağı belirtilmiş ve hedeflenen tarihte bitirileceği söylenmişti.
Dönemin rektörü Hikmet Koçak, bu projenin Erzurum’u var olduğu noktadan hayallerin ötesine taşıyacağını, hem görsel, hem de işlevsel özellikleriyle bu şehrin tarihine ve talihine emsalsiz katkılar sunacağını ifade etmişti. Başkan Sekmen’de şehrin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan bu projeyle yeni bir tarih yazacaklarını belirtmişti” dedi.
Erzurum için yüreği atanların hayallerini süsleyen ve heyecan uyandıran bu projeyle Kar Tanesi Eğitim Araştırma Merkezi, Astronomi Eğitim Araştırma Merkezi, Sayılar Eğitim Araştırma Merkezi, Deprem Eğitim Araştırma Merkezi, Böbrek ve Kalp Eğitim Araştırma Merkezi, Tarih Duvarı Eğitim Araştırma Merkezi ile Bilim Teknoloji ve Müze parkları, Olimpiyat Meydanları, Ay Ada, oyun alanları, Yeşil Heykeller, Türkiye Bahçeleri ve Biyo çeşitlilik Parkı ,etkinlik atölyeleri ve sınıflar, engelli eğitim merkezi, ARGE ve Mükemmeliyet Merkezi’nin oluşturulacağı bir Eğitim Parkı, yüksek donanımlı bir Kongre ve Fuar Parkı, tüm dünya çocukları ve gençlerin yer alacağı Dünya Çocuk ve Gençlik Meclisi yapılmasının planlandığını anlatan ERVAK Başkanı Güzel, “Erzurum’un ismini dünyaya duyuracak olan bu projenin temel atma töreninden itibaren yaklaşık dört yıl geçmiş bulunmaktadır.
Ekonomik alanda hızla irtifa kaybeden Erzurum için can suyu niteliğinde olan bu projenin hangi aşamada olduğu ve ne zaman bitirileceği merak edilen bir konudur.
Sessiz ve ağırdan yürüyen çalışmalara bakıldığında bu projeyle ilgili başlangıçtaki heyecanın ve ilginin azaldığı anlaşılmaktadır.
Erzurumlular olarak bu durumu ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla ilişkilendirmekle beraber Ovit Geçidi ve Hızlı Tren projelerinde olduğu gibi bu projenin de sekteye uğrayacağının endişesini taşımaktayız
.
Başlangıçta Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile yürütüleceği ifade edilen bu projede aynı işbirliğinin devam edip etmediği ve kamusal desteğin hangi ölçüde olduğu kamuoyunun bilmek istediği bir konudur.
Erzurum’u dünyanın cazip şehirlerinden biri haline getirecek bu projenin gündemde tutulması ve hayata geçirilmesi için şehri yönetenlere, siyasilere ve Erzurumlulara büyük sorumluluklar düşmektedir.
Dünya’da ki ilk tarih duvar müzesinde bulunacak 111 bin 111 adet taştan projeye destek için vatandaşlar tarafından satın alınması projenin devamı için çok ümit verici olmasına rağmen aradan geçen dört yıl içerisinde istenilen hedeflere ulaşılmaması proje ile ilgili bir takım aksaklıkların olabileceği imajını yansıtmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üç yıl süreli verilen Kültür Yatırım Belgesi’nin mayıs 2019 yılında iptal edilmesi projenin istenilen hızda yürümediği sorusunu akla getirmektedir.
Bir çok alanda irtifa kaybeden Erzurum’un potansiyellerini hovardaca değerlendirmeme lüksü bulunmamaktadır.
Bu münasebetle Erzurumlular olarak bu projenin hızlı bir şekilde devam etmesini ve bitirilmesini heyecanla beklemekteyiz.
Anadolu’nun zirvesinden Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak olan bu projenin hayata geçmesi Erzurum’u marka şehir haline getirecek ve güneşin doğudan doğduğunu yeryüzüne bir kez daha hatırlatacaktır.” şeklinde konuştu.

ERZURUM

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sunar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
AK Parti İl Başkanı Öz, “Türk Milleti yaşadıkça, bölünmez bütünlüğümüz korunacaktır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz, “Türk Milleti yaşadıkça, ...
Vali Memiş’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek ...
Başkan Orhan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Barış Pınarı Harekatı'na destek için repertuarlarını değiştirdiler Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz: “Türkülerin tadı anlaşılmaz Türk olmayınca” “Türk olan Türkü söyler”
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na destek için repertuarlarını ...
Kekemelik erkeklerde 5 kat daha fazla görülüyor
YEREL HABERLER Kekemelik erkeklerde 5 kat daha fazla görülüyor
Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
YEREL HABERLER Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun
YEREL HABERLER Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun
Ev hanımı yazdığı şiir kitabına imza günü yaptı
YEREL HABERLER Ev hanımı yazdığı şiir kitabına imza günü yaptı
Pasinler’de kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Pasinler’de kurumlar arası futbol turnuvası ...
ETSO Başkanı Yücelik: “Cumhuriyet; ulusumuzun güçlü iradesinin yegane sembolüdür”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Cumhuriyet; ulusumuzun güçlü ...
MHP Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı ...
Orçun Duygun, yenilikler bitmiyor dedi
YEREL HABERLER Orçun Duygun, yenilikler bitmiyor dedi
Göz çevresi koyuluklarına dikkat
YEREL HABERLER Göz çevresi koyuluklarına dikkat
Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
YEREL HABERLER Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliğine dikkat
Ani kilo kaybı vücudu sarkıtıyor
YEREL HABERLER Ani kilo kaybı vücudu sarkıtıyor
Milletvekili Aydemir öğrencilere seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir öğrencilere seslendi
Zabıtadan kaçak et operasyonu
YEREL HABERLER Zabıtadan kaçak et operasyonu
BB Erzurumspor - Hatayspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Güzel bir galibiyet aldık” Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: “Daha istekli ve arzulu olmalıydık”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Hatayspor maçının ardından BB ...
BB.Erzurumspor - Hatayspor: 3-1
YEREL HABERLER BB.Erzurumspor - Hatayspor: 3-1
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Hatayspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Hatayspor: 1
Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı
BBP Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER BBP Oltu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X