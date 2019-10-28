Başkan Sunar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Sunar mesajında, milli bayramlarımızın da aynı dini bayramlarımızda olduğu gibi birlik ve beraberliğe vesile olan özel ve önemli günler olduklarını söyledi.

Sunar mesajına şöyle devam etti. ‘’96 yıl önce büyük bir özveri, umut ve heyecanla kurulan Cumhuriyetimizi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal bir emaneti olarak bizden önceki nesillerden devraldık. Aziz milletimizin bu kutsal emanetini daha da yücelterek, daha da büyüterek, standartlarını daha da yükselterek bizden sonraki nesillere iftihar edeceğimiz bir miras devretmenin gayreti ve sorumluluğu içindeyiz. 29 Ekim 1923 Tarihinde Cumhuriyet’ in ilanı ve Milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya koyduğu ‘Muasır Medeniyetler’ yolunda kurulduğu günden bu yana demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi, ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.’’ dedi.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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