Cumhuriyetin 96. yıl dönüm etkinlikleri çelenk sunuyla başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü etkinlikleri ülke genelinde olduğu gibi Erzurum Pasinler’de de coşkuyla kutlanmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenkler konuldu. Çelenk konulmasının ardından başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü coşkuyla kutlanması için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Cumhuriyet Bayramı törenlerinin bugün itibariyle saat 13.00’da başladığını, 29 Ekim günü saat 24.00’e kadar kutlamalar sürecek. Yarın saat 9’da kaymakamlık makamında tebrikleri kabul edeceğini, daha sonra Cumhuriyet Caddesinde kutlamaların devam edeceğini, törenlere tüm Pasinlerli vatandaşları davet ettiğini söyledi.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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