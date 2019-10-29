Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söyledi

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ERZURUM'da halk ozanları sazlarını 'Cumhuriyet Bayramı' için çaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Cumhuriyet konulu deyişlerini seslendiren ozanlar, herkesin bayramını kutladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 'Aşıkların Dilinden Cumhuriyet' konulu program düzenledi. İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi'nde 7 halk ozanının sahne aldığı konseri Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile çok sayıda vatandaş izledi. İhsan Yavuzer ve İhsan Şenocak'ın Cumhuriyet konulu türkülerini seslendirmelerinden sonra programa katılan aşıklar, deyişlerini okudu. Aşıklar, programın ilerleyen bölümlerinde cumhuriyet temalı atışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca türkülerini okuyan aşıklar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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