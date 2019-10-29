Aydemir: ‘Yolumuz, Hakka tapan ecdadın yoludur’ Aydemir: ‘Dirliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedi olsun’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyet, milli haysiyet ve vicdanın kaydı; milli iradeyi tarif ve tasvir eden değerlerin ifadesi; millete ait duruşun vurgusu; yüce milletimizin küresel tarihe damga vuran basiret ve ferasetinin tarifi; ‘Hakka Tapan’ ecdadın eseri; Çanakkale’den Aziziyeye dirilişimizi tasvir eden ruhun takdimidir. ‘ dedi.

MUAZZEZ ECDADIN MUHTEŞEM İZZETİ

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, ‘Tarihini kendi yazan bir milletin dirayeti: vatanın mübarek topraklarında sıra dağlar gibi duran şühedanın ruhaniyeti; nefsini ‘Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli’ imanına adayanların savleti; devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyen muazzez ecdadın muhteşem izzetidir.’ teşhisini paylaştı.

YÜCE MİLLETİMİZ İNSANLIĞIN VİCDANINI UYANDIRMAYI SÜRDÜRECEKTİR

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt’te Alparslan Gazi’nin duası, çağlar değiştiren Fatih’in İstanbul önündeki niyazı üstümüzde oldukça; Çanakkale’de Seyyit Onbaşının tevekkülü, Aziziye’de Nene Hatunun hakka teslimiyeti ufkumuz kaldıkça; asırlara ‘Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir" kaydını düşen milli izan ve idrakimiz dimağımızda durdukça, Yüce Milletimiz insanlığın vicdanını uyandırmayı sürdürecek, milli iradeye kefen biçmeye kalkışan iç ve dış ihanet odakları ebediyen hüsran içinde kalacaktır. ‘ dedi.

YENİ BİR DİRİLİŞ DESTANI

‘Yüce Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, yeni bir diriliş destanı yazarak, asırlara yürüyüşünü sürdürüyor.‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Sayın Cumhurbaşkanımızın: ‘Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum’ mesajı, bizim tarihi duşumuzun, 96 yıl önceki kararlılığımızın vurgusudur. Aziz Milletimize ufuk çizen liderimizin teşhis ve kaydını yürekten paylaşıyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN UFKUNDA KUTLU YÜRÜYÜŞ

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda insanlığa barış ve huzur taşıma kararlılığını son dönemde bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Biz bölgemizde barış huzur ve adaletin tesisi için, insanlığa kanlı senaryolar yazanlara önce Zeytin Dalı uzattık. Beyaz güvercinli insanlık şarlatanları ders almadılar. Sonra, mazlumları, terör belasına maruz kalanları koruma adına, yaşlı, çocuk kadın demeden insanlığı katletmeye yöneltilmiş hainlere karşı mazlumların Fırat Kalkanı olduk. İnsanlığın kanından beslenen hainler, onlara destek vermeyi sürdüren, akbaba sembolüne sığınmışlar anlamadılar. Ve sonra mazlumların ahını dindirmek, terör ateşini söndürmek için Barış Pınarlarını yeniden canlandırdık. Pınar duru, verilen mesaj temiz ve aktır. İçenlere rahmet, onu kurutmaya kalkışanlara lanettir duamız.’ dedi.

GÜN DOĞMUŞ, GÜN BATMIŞ, EBED BİZİMDİR

Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale destanını yazanların torunları, ecdadının izinde tarihini yeniden canlandırıyor. ‘Yedi iklîmi cihânın’ duruyor karşında. Mehmetler cephede, kardeşlik, birlik ve beraberlik için nefsini adarken, insanlığın kanından beslenmeye alışmış olanlar ekonomimiz üzerinde yeni manipülasyon ve oyunlar tezgahlıyor. Gümrük oyunları, kur manipülasyonları, çelik tezgahlarının bu yüce milleti durduracağını sanıyor emperyalistler. Dün Çanakkale’de demiştik, bugün Barış Kalkanında Akifçe diyoruz ki:‘Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!, Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;/ Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman? /Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? Çünkü te'sisi İlâhî o metîn istihkâm.’ Diyoruz ki, onlar istemese de, ardımızdan ürüselerde bu kervan yürüyecektir.. Ezelden ebede. Allahın izniyle. ‘Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! Hakkın inayet ve yardımıyla. ‘ paylaşımında bulundu.

TEBRİK

Milletvekili Aydemir, ‘Aziz Milletimizin Cumhuriyetimizin 96’ıncı kuruluş yıldönümü gurur ve coşkusunu paylaşıyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor; şüheda ve gazilerimize rahmet niyaz ediyoruz. ‘ dedi.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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