Beyazlatma yöntemi ile dişlerde oluşan sararmalara son

Diş Hekimi Zeki Aksu, dişlerde oluşan sararmalar için diş beyazlatma yönteminin kullanıldığını söyledi.

Diş Hekimi Zeki Aksu, “Diş beyazlatma; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözümdür. Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işlemi, estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yöneliktir” dedi.

Dişlerin doğal renklerinin yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaştığını ifade eden Dt. Aksu, “Bu dişlere porselen vs. yaptırmak yerine bleaching olarak da adlandırılan beyazlatma yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda dişler durumuna göre sekizon tona kadar açılır. Bleaching (diş beyazlatma) işleminde, dişin mine ve dentin tabakalarına nüfuz edilerek bu bölgelerde oluşan renklenmeler kaldırılıp, dişin rengi istenilen tona kadar beyazlatılabilmektedir” şeklinde konuştu.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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