Emekliler Derneği yönetiminden Başkan Sunar'a ziyaret

Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleri Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret etti.

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen beraberinde Başkan yardımcıları Lütfü Yıldız ve Necdet Seven ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muammet Sunar'a hayırlı olsun ziyareti yaptı.

Emekliler Derneği Yönetiminin ziyaretinden memnunluk duyduğunu ifade eden Palardöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Halk ile iç içe hizmet anlayışı ile çıktığımız bu yolda bizlerin yanında olan tüm emeklilerimize teşekkür ediyorum. Belediye Olarak emeklilerimizin her daim yanında olacağız. Partimizin benimsediği yolda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen emeklilerimiz ile kol kola en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Emekliler Derneği Şube Başkanı Ahmet beyin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Erzurum'un etkin bir sivil toplum kuruluşu olan emekliler derneğimiz ile birlikte bundan böyle güzel işlere imza atmanın heyecanını yaşayacağız. Nazik ziyaretlerinden ötürü dernek Başkanı Ahmet Degen ve Başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ise, "Başkan Muhammet Sunar'a görevinde başarılar diliyoruz. Emekliler olarak bizler her zaman Hükümetimiz ve belediyelerimiz ile iç içeyiz. Palandöken ilçemizin Muhammet Sunar Başkan ile daha da gelişip güzelleşeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda ise Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a bir teşekkür plaketi verdi.

