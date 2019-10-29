Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü törenleri ilçe kaymakamı Kadir Perçi’nin sabah kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tören alanına geçen Kaymakam Kadir Perçi, ve Belediye Başkanı Ahmet Dölekli burada öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan ilçe kaymakamı Kadir Perçi, "Bugün şan ve şeref dolu yüce Türk milletin işgale karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesi verilişinin, yeniden devlet olma azmini gösterip, modern Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümüdür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabul edildiği gündür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Perçi, törene katılan öğrencilere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözünü hatırlatarak cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.

Cumhuriyet Caddesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi gösterilerinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve kurum amirleri tarafından ödüller verildi. 29 Ekim kutlama törenleri yapılan resmigeçit töreni ile son buldu.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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