Çakır’dan Gökçan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı görevine atanan Abdulkadir Gökçan’a “hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor. 31 Mart seçimlerinde MHP’den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Musa Çakır da, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Abdulkadir Gökçan’a başarı dileklerini iletti.

Aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Mehmet Musa Çakır, Ülkü Ocakları’nın, feraset, cesaret ve basiret mektebi olduğunu belirterek, “Gençliğimizin dosdoğru bir istikamet üzere bulunmasından başka hiçbir kaygısı olmayan Ülkü Ocakları, gençlerimize milli şuur ve ahlakı aşılayan eşsiz bir yuvadır” dedi.

GENÇLİĞİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Abdulkadir Gökçan’ın bu kutlu dava için uzun yıllarını vermiş bir isim olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Abdulkadir Gökçan başkanımızın bu davaya çok emeği vardır, hizmetleri büyüktür. Davada sancak taşıma sırası kendisine gelmiştir ve inanıyorum ki o da kendisine yüklenen bu ulvi sorumluluğun hakkını fazlasıyla verecektir. Başkanımıza yeni vazifesinde başarılar diliyor, gençlerimizin milli bir istikamet doğrultusunda yürümesi sürecine bizlerin de elimizden gelen katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sonuçta damarlarında asil bir kan taşıyan bu gençlik hepimizin gençliği ve onlar bizim yarınlarımızı teşkil ediyor” diye konuştu.

GÖKÇAN: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan da, Mehmet Musa Çakır’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Biz de şahsımıza tevdi edilen bu kutlu vazifeye layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Büyüklerimizin yanımızda olduğunu bilmek, bizi daha çok heyecanlandırıyor ve güçlendiriyor. Bu manada ziyaretimize gelen ve ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten büyükküçük tüm dava erlerine teşekkür borçluyuz” şeklinde konuştu.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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