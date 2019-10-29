İspir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Erzurum'un İspir İlçesi'nde Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene halkın katılımı oldukça yoğun oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İspir Kaymakamı Faruk Erdem günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakam Erdem, "Cumhuriyetimizin 96. yaşında bir arada olmanın büyük gururu içindeyiz. Büyük Türk milletinin imkansızı başararak Mondros'un izlerini sildiği Sevr'i hayale dönüştürdüğü bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. İçimizde huzur yüzümüzde sevinç var, Çünkü bu gün asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşama gereği anlamış bir kavmin kahraman evlatlarının bize hükmeden bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuyuşunun ve özgür olduğunu tüm dünyaya haykırıp kabul ettirişinin yıl dönümü" dedi.

Erdem, "Gazi Mustafa Kemal'in "Türk milletinin karakterlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir'' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük miras vazgeçilmez bir idealdir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Gençlerimiz adımlarınızı daha sıkı vurun toprağa yürüyün, aydınlık geleceğine Türkiye'nin dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği Cumhuriyet'in yüksek ideallerine durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyeti yeni ve genç bir devlet olsa da binlerce yıllık Devlet ve millet geleneğiyle koca bir çınardır" diye konuştu.

Ziya Paşa Orta Okulu öğrencilerinden Damla Nur Mutlu okuduğu şiir ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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