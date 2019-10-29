Kar yağışı altında ‘Cumhuriyet Tırmanışı’

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nnda amatör dağcılar ve öğrenciler, kar yağışı altında Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmandı.

Palandöken’de bir otelin önüne saat 08.00’de otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Erzurum Dağcılık İl Temsilciliği, Erzurum Kayak Kulübü, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Lisesi öğrencileri eşlik etti. Yaklaşık 200 kişilik ekip, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne tırmandı. Kar yağışına aldırış etmeden, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Tırmanışa katılan dağcılar, özçekim yaparak cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümünü ölümsüzleştirdi.

Her hafta tırmanış yaptıklarını belirten amatör dağcılar, “29 Ekim Türkiye’miz için anlamı çok büyük. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’un şu anda zirvesindeyiz. Bu iki gurur yaşıyoruz, hem Erzurumlu olmanın hem cumhuriyeti kutlamanın. Her hafta geliyoruz ama bugünün anlamı çok daha büyük. Hem cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü hem de bu havada bu kadar insanı burada görmek Türkiye’mizin birlik beraberliği açısından çok önemli. Bugünün önemine binaen Palandöken’in en yüksek Ejder Tepesi'nde kutlamak istedik” dedi.

Palandöken’in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyarak inişe geçti.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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