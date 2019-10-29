Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin

İHA

Op.Dr. Esra Demir, vajinismus hastalığının kadınların hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin

Op.Dr. Esra Demir, vajinismus hastalığının kadınların hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir, “Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır. Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘'erteleme hastalığı‘' olarak da adlandırılır” dedi.
Vajinismus'un cinsel ilişki sırasında pelvik taban(alt taban) kasları yani vajeni saran kasların, kadının isteği haricinde kasılması ile vajen girişinin daralması dolayısıyla ilişkinin imkansız ya da ağrılı hale gelmesi olduğunu ifade eden Op.Dr. Demir, “Vajinismus bir hastalık değildir. Vajinismus bir cinsel uyum sorunudur. Bilinçaltındaki sorunların bir sonucudur. Vajinismus bir cinsel fobi sorunudur. Geçmişte bizzat yaşanan veya başkalarından duyulan abartılı ve kötü cinsel hikayeler bu fobinin gelişmesine neden olur. Vajinismus kapalı toplumlarda daha sık görülen çocukluktan gelen yanlış öğretiler sonucu gelişen bilinçaltı kaygı bozukluğudur. Çok nadir de olsa vajende doğuştan veya sonradan gelişen sorunlardan da kaynaklanabilmektedir. Bazı toplumlarda çocukluktan beri kız çocuklarına davranışsal ve duygusal olarak öğretilen, büyüdüklerinde vajinismusa neden olabilen bazı öğretiler vardır. Cinsel organa dokunulmaması gerektiği, bacakların kapalı tutulması gerektiği ve bunun gibi unsurlardır. Vajinismus ilk gece korkusudur. İlk gece korkusu evlenmeden önce kadınların kötü cinsel tecrübelerini paylaşması ile oluşur. Kadın bu korkuyu aklında öyle büyütür ki sevdiği eşi ile çok istemesine rağmen, istem dışı vajinal ve vücut kasılmaları nedeniyle cinsel birliktelik yaşayamaz. Vajinismus eşlerini severek evlenen kadınlarda da görülür. Bu kadınlar sevişmeden zevk alırlar, cinsel istekleri gayet iyidir. Ancak penisin vajene girişi sırasında kendilerinin bile fark etmediği kasılmalar nedeniyle cinsel birliktelik gerçekleşmez. Bu kasılmalar bazı kadınlarda bacaklarını açamayacak kadar bacaklarda, kalçalarda, kollarda veya sadece alt taban kaslarında olabilir. Sadece alt taban kaslarında kasılma olan kadınlarda penisin ucu vajene girer fakat ilerleyemez. Çiftler bu durumu "bir duvar var, duvara çarpıyor, mümkün değil ilerlemiyor'" diyerek ifade ederler. Bu şekilde gebe kalan birçok vajinismus problemi yaşayan kadın vardır” diye konuştu.
“Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘'erteleme hastalığı‘' olarak da adlandırılır” diyen Dr. Esra Demir açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kadının tedaviye gelmemesi için hep bir bahanesi vardır. Halbuki vajinismus tedavisi yüzde 100 olan bir sorundur. Tek gereken kadının kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir. Vajinismus tedavisi genelde çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapılmaktadır. Vajinismus hastalarının en sıkıntılandığı süreçlerden bir tanesi tedavide ne ile karşılaşacakları, yapmaktan korktukları şeylerin onlardan istenip istenmeyeceğidir. Özellikle muayene, parmak egzersizleri vajinismus hastalarının ilişkiden daha fazla kâbus haline gelmektedir. Vajinismus tedavisi, kişinin kaygı ve korkularını yönetebilme becerisini sağlıklı düşünebilmeyi, gerçekleri görüp yaşayabilmesi üzerine kurulmuş bir süreçtir. Tedavi planı hastanın kimlik ve kişilik yapısına göre düzenlenir. Kimi hastalar sadece bilgilendirme ile sorunlarını aşarken, kimi hastaların anne, baba ve çocukluk ilişkilerine kadar inmek gerekebilir. Bazı hastalarda ise davranışçı egzersizler ve telkin faydalı olmaktadır. Kimi hastalara ise kombin dediğimiz her sistemden içeren tedavi yöntemleri birleştirilerek uygulanabilir. Sonuçta seçilecek tedavi yöntemi hastaya uygun şekilde seçilir ve hastanın sıkıntı yaşadığı, rahatsızlık duyduğu, yapmaktan korktuğu şeyler istenilmez. Tamamen kişiye duygularını kontrol etme becerisi öğretilir. Unutulmamalı ki; cinsellik ,evlilikte ertelenmesi ya da kaçılması gereken bir durum olmamalıdır. Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare değildir. Farklı bir erkekle cinsel ilişkide yine vajinismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir. Tarafımızdan Türkiye'nin her köşesinden hatta yurt dışından bile binlerce hastamızı tedavi ettik. Öyle durumlar oluyor ki 1 saatte, bazen 1 günde bazen de 3 günde tedavisini tamamladığımız hastalar var. Vajinismus tedavisi sonrası kadınların ortak söylediği söz: "Keşke daha önce gelseydim." Keşke dememek için tedavinin ertelenmemesi gerekmektedir. Unutmayınız ki ertelemeden, doğru merkezde doğru uzmanla bu hastalıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu sayede maddi ve manevi olarak yıpranmamış olup, mutlu bir şekilde evliliğinize devam edebilirsiniz.”

ERZURUM

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aşkale’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aşkale’de coşkuyla ...
Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı'
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı'
Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
YEREL HABERLER Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
Kar yağışı altında ‘Cumhuriyet Tırmanışı’
YEREL HABERLER Kar yağışı altında ‘Cumhuriyet Tırmanışı’
İspir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER İspir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Lamina ile daha genç bir gülüş
YEREL HABERLER Lamina ile daha genç bir gülüş
Oltu’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Oltu’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Çakır’dan Gökçan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Çakır’dan Gökçan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, Öğretmenler Kupasına katılan öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, Öğretmenler Kupasına ...
Ozanlar ‘Cumhuriyet’ için söyledi
YEREL HABERLER Ozanlar ‘Cumhuriyet’ için söyledi
Emekliler Derneği yönetiminden Başkan Sunar'a ziyaret
YEREL HABERLER Emekliler Derneği yönetiminden Başkan Sunar'a ziyaret
Türk SEO uzmanından uyarılar
YEREL HABERLER Türk SEO uzmanından uyarılar
Palandöken’in zirvesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Palandöken’in zirvesi beyaza büründü
Gözütok: “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir”
YEREL HABERLER Gözütok: “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin ...
Alındaki kırışıklıklara dikkat
YEREL HABERLER Alındaki kırışıklıklara dikkat
Güneş Vakfı’ndan Cumhuriyet mesajı
YEREL HABERLER Güneş Vakfı’ndan Cumhuriyet mesajı
Beyazlatma yöntemi ile dişlerde oluşan sararmalara son
YEREL HABERLER Beyazlatma yöntemi ile dişlerde oluşan sararmalara ...
Çelebi: “Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti”
YEREL HABERLER Çelebi: “Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, ...
Kış ayında cilt bakımına dikkat
YEREL HABERLER Kış ayında cilt bakımına dikkat
Aydemir: ‘Yolumuz, Hakka tapan ecdadın yoludur’ Aydemir: ‘Dirliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedi olsun’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yolumuz, Hakka tapan ecdadın ...
Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söyledi
YEREL HABERLER Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söyledi
Göğebakan: "Mutlu ve gururluyuz"
YEREL HABERLER Göğebakan: "Mutlu ve gururluyuz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X