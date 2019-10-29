29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aşkale’de coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri coşkuyla kutlandı.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, ilçe protokolü, Siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katılım sağladı.

Tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması akabinde İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış katılımcıları makamında kabul ederek tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış, kutlamalara katılanların bayramlarını kutladılar.

Kutlamanın ardından İlçe Kaymakam Mehmet Aksu, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı, Açılış konuşmasının akabinde, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterilerinin sahnelenmesinin ardından Aşkale ESMEK tarafından Usta öğretici Ersin Kılıç ve Erkan Koman tarından hazırlanan Erzurum Bar ekibi gösterilerini sundular. Kutlamalar kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişinin ardından program sona erdi.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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