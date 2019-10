Erzurum’da cumhuriyet coşkusu Vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi.

Hastaneler Caddesi’nde düzenlenen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Vali Okay Memiş törende yaptığı konuşmada, “Bugün cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimiz boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyeti için yaşamış milletimiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırmıştır. Cumhuriyet, herkesin özgürce haklarını kullanma biçimidir. Milli mücadelede Erzurum, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Kongrede alınan kararlar neticesinde siyasi ve hukuki kararlar alınmıştır. ‘Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır’ diyen Atatürk, yeni vatan, yeni toplum ve yeni bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesinde vatanına sahip çıkan, kardeşliği bölücü unsurlara teslim etmeyen Türk milleti canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Tüm dünya Türklerin vatan ve bayrak sevgisine tanıklık etmiştir. Türk milleti, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı ruhu sergilemektedir” dedi.



Karadenizli valiye özel horon oynandı

Öğrencilerin şiir okuması, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve spor gösterilerinin ardından yöresel oyunlar oynandı. Erzurum ve ilçelerine ait yöresel oyunların oynandığı kutlamalarda, Giresunlu olan Erzurum Valisi Okay Memiş için Karadeniz yöresi oyunlarından horon oynandı. Karşısında horon oynayan ekibi alkışlarla izleyen Vali Memiş, ekibi tebrik etti.

Program, 109’uncu Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Serdar Göçmenoğlu’nun öncülüğünde geçiş töreniyle devam etti. Geçit töreninde bando takımı, tören bölüğü, okullar ve flamaları, sporcular, yaya ve motorlu askeri birlikler, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşlarının motorlu araçları ile esnaf kuruluşlarının motorlu araçları yer aldı.



Vali Memiş’e yoğun ilgi

Havuzbaşı Kent Meydanı, Erzurum Lisesi önünde düzenlenen geçit töreni ve kutlamalar sonrasında vatandaşlar Erzurum Valisi Okay Memiş’e yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar isteklerini iletirken, çocuklar ise Vali Memiş'le fotoğraf çektirme yarışına girdi. Memiş, çocukların isteklerini kırmayarak sırayla fotoğraf çektirdi.

Kutlama programına Vali Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, milletvekilleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

