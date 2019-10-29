Uzundere’de Cumhuriyet coşkusu Kutlama törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ve İl Başkanı Naim Karataş da katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İl yönetim kurulu üyeleri ve İlçe başkanları ile Uzundere ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96.yıl kutlama törenlerine katıldılar.

Atatürk anıtı önünde Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene göndere bayrak çekilmesi ve sonra Atatürk anıtına çelenk sunumu ile programa devam edildi.

Daha sonra Uzundere belediyesi önünde yapılan kutlama töreninde Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, günün anlam ve önemini belirten kutlama konuşmaları yaptıktan sonra yapılacak olan sportif yarışmaların startını verdiler.

Kutlama töreninden sonra MHP genel başkan yardımcısı, Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş ve beraberindeki heyetle birlikte Uzundere esnafı gezilerek vatandaşlarla sohbet edip onların sorunları dinlenerek çözüm odaklı çalışmaların yapılacağını ve yakinen takipçisi olacaklarını belirttiler.

ERZURUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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