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Erzurum’da Cumhuriyet Resepsiyonu

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği resepsiyonda, "Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmıştır. Ayrıca milletimizi modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır." dedi.

Erzurum’da Cumhuriyet Resepsiyonu

Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği resepsiyonda, “Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmıştır. Ayrıca milletimizi modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır.” dedi.
Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle Palandöken’de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri, mülki, idari ve yargı erkânları ile STK’lar, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı.
Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, ev sahipliğini yaptıkları resepsiyonda konuklarını salonun girişinde karşıladı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Vali Memiş, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
“Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış gücünü ortaya çıkarmıştır”
1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla millet olarak zor günler geçirdiklerini aktaran Vali Memiş, Türk Milleti’nin milli birlik ve beraberliğinden ödün vermeyerek büyük bir inanç ve kararlılıkla kurtuluş savaşına malıyla canıyla destek olduğunu söyledi.
”Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Vali Memiş, “Cumhuriyet rejimi millet egemenliğine dayanan demokratik sosyal hukuk devletini temel dayanak kabul eden cumhurun kendi kendini yönetme idaresidir.” dedi.
Ülke toprakları üzerinde yaşayan her vatandaşın ortak görevinin Türkiye Cumhuriyeti’ni daha yukarılara taşımak olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları kaydetti:
“Cumhuriyetin bu evrensel kazanımlarıyla birlikte eğitim sağlık kültür tarım ve milli savunma alanlarında büyük atılımlar yapılmış Atatürk’ün söylediği gibi az zamanda büyük işler başarılmıştır. Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmıştır. Ayrıca milletimizi modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Türk Milleti modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Cumhuriyetin koca çınarı gölgesinde yetişen aklı hür vicdanı hür bireyler çalışan üreten hep daha ileriyi hedefleyen insanlık medeniyetini bir adım öteye taşıyan bireyler olmuştur ve olacaktır.”
Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol üyeleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama pastası kesilerek davetlilere ikram edildi.

ERZURUM

30 Ekim 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 14:56
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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