Ameliyatsız burun dolgusu mutluluk veriyor

Dr. Biran Ekici, ameliyatsız burun dolgusunun mutluluk olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Doktor Biran Ekici, “Burun kısımlarının iki tarafında veya tek tarafında görülen bir eğilme veya buruşukluk var ise burun dolgusu tedavisi ile iki bölgenin de simetrik açıdan uyum göstermesi sağlanabilir. İnsanların olay ve durumlara karşı göstermiş olduğu mimik hareketleri nedeni ile burun ön kısımlarında düşüklük gibi sıkıntılar meydana gelmektedir. Burun dolgusu tedavisi yöntemi sayesinde düşüklük olan bölgeye dolgu yapılarak burnun düzgün bir konuma gelmesi sağlanabilir” dedi.

Burnun doğuştan veya günlük yaşamda darbeye maruz kalması nedeni ile yapısında bir takım bozuklukların meydana geldiğini ifade eden Dr. Ekici, “Bu gibi durumlar bir kişinin görüntü açısından sıkıntılar çekmesine neden olabilir. İstenmeyen bu durumların üstesinden gelebilmek adına burun dolgusu işlemine de başvurulabilir. Burunun yapısında görülmüş olan bozukluklar burun dolgusu tedavisi ile giderilmeye çalışılmaktadır. Burun dolgusu yaptırmak isteyen bir kişi, daha önce zamanlarda bir burun cerrahi ameliyat geçirmiş ve düzeltme yapılamamış ise burun dolgusu işlemi uygulanarak daha olumlu sonuçların elde edilmesi sağlanabilir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.