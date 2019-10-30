Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kuşburnunun faydaları hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Soğuk havalarla birlikte enfeksiyona yakalanma riski de arttı. Özellikle bu havalarda sağlıklı ve dengeli beslenmeye, meyve sebze tüketimine ve C vitamini almaya ekstra özen gösterilmelidir. Sonbaharın bize sunduğu çeşitli bitkilerden sebze ve meyve bolluğundan yararlanmak bağışıklığımızı güçlendirmemizi sağlayacaktır. Bu bitkilerde biri de C vitamininden oldukça zengin olan kuşburnudur. Ülkemizde de çeşidi bolca bulunurken bu bitkiden faydalanmamak olmaz. 1 limondan yaklaşık 60 kat daha fazla C vitamini içeren kuşburnu mandalina, portakal gibi narenciyelere de fark atıyor. C vitamininin soğuk havalarda gribe karşı etkisi bilindiği gibi bağışıklık güçlendirmede önemli rol oynar” dedi.

Kuşburnunun aynı zamanda başka birçok vitaminmineralden de zengin bir bitki olduğunu ifade eden Diyetisyen Erkek, “Kemik yapısını güçlendiren ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen K vitaminini, büyüme ve gelişmede etkili kansızlığı önlemede demir, bağışıklık güçlendirici aynı zamanda saç ve göz sağlığında gerekli çinko, sinir sistemi sağlığında etkili B vitaminini içerir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı korur, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcıdır. Dolaşım sistemini hızlandırarak selülit oluşumunu önler. Doğal idrar söktürücüdür. Kuşburnundaki C vitaminini en yüksek düzeyde alabilmemiz için çay olarak tüketmekte fayda var. marmelat ve reçel saatlerce kaynatılarak yapılmaktadır ve bu kaynatma işleminde C vitamini miktarı çok azaltır. Kuşburnu çayındaki C vitaminini en fazla miktarda alabilmemiz için demlendikten en fazla 3 dakika sonra tüketilmelidir. Kış çayı; kuşburnu ve tarçını kaynatıp biraz ılımasını bekleyin. Sonra içine dilediğiniz kadar greyfurt ve elma ekleyin” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.