İşitme kaybında erken teşhis önemli

Game of Thrones: Yeni dizi projesi HBO tarafından 'iptal edildi'

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, işitme kaybında erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Doktoru Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “İşitme kayıplı kişilerin, erken dönem dilkonuşma becerisi kazanabilmesinin yolu, erken teşhis ve nedene yönelik tedavi çok önemlidir. Ayrıca koklear implantlı (Biyonik Kulaklı) çocuklarda müzik dinlemek öğrenmeyi artırır” dedi.

Bu çocukların doğuştan işitme kaybı ile doğdukları için koklear implant ameliyatı ile duymaya başladığını ifade eden Doç.Dr. Yıldırım, “Aslında bu onların yeniden doğduğu anlamına gelebilir, sesleri yeni tanımaya başlarlar, önceleri görüntü var ses yok iken, implant sonrası ses ve görüntü beraberce anlamlandırılma ya başlar, bu çocuklar normal çocukların duydukları sesleri duyamazlar, implant yoluyla aldıkları sesleri anlamlandırmaya başlarlar, görsel enstrümanlar ve mekânsal ortamlar öğrenmeyi artırır, aynı şekilde müzik ile de ses uyarısı aldığı için onun dinleme, konuşma ve dil becerilerini geliştirecek olumlu etki gösterir. Her iki kulakta ve ya tek kulakta doğuştan veya sonradan gelişen ileri işitme kayıplarında her yaş gurubunda işitme problemi yaşayan herkese uygulanabilir. Ayrıca işitme kaybı ile beraber çınlaması olanlara da uygulanabilir. Yeterli bir ses uyaranı olmadığı zaman öğrenme ve konuşma olmaz ve dolayısıyla sağır ve dilsiz olur. Konuşmayı anlama işitme cihazına göre daha iyidir, Telefonla rahat konuşur, Kişileri ve çevresel sesleri iyi duyar, günlük yaşama daha iyi adapte olabilir, korna, alarm ve siren sesi gibi sesleri algılar. Gürültülü ortamlarda sesleri daha iyi ayırt eder” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, erken tanı ve tedavinin dil gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “İşitme kaybında işitsel sinyallerin ilgili beyin merkezlerine gidişi eksik olduğundan duyma ve konuşma gelişiminde sorun yaşanır. İşitme kayıplı kişilerin, erken dönem dilkonuşma becerisi kazanabilmesinin yolu, erken teşhis ve nedene yönelik tedavi çok önemli. işitsel rehabilitasyon ile İşitsel sinyallerin beyne, gitmesi ve bu sinyallerin anlamlandırılması, öğretilmesi, erken dönemde dil gelişimi için hayati derecede önem arz etmektedir. Koklear ımplant Ameliyatı ile ileri derecede işitme kaybı olan bireyler duyabiliyor, duyduklarını anlayabiliyor ve konuşuyorlar, işitme cihazı sadece sesi yükseltirken biyonik kulak her türlü işitme kaybında iki taraflı veya tek taraflı olarak yapılabilir. Biyonik kulak Ameliyatı standart kulak ameliyatlarından farklı özellik taşısa da hastalar için oldukça kolay ve ağrısızsızısız hızlı iyileşme süreci olan bir durum” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.