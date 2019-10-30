Erzurum un A\u015fkale il\u00e7esinde k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlali beraberinde kazay\u0131 getirdi. Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re M. K idaresindeki 50 DC 166 plakal\u0131 patates y\u00fckl\u00fc t\u0131r Erzincan dan Erzurum istikametine seyir halindeyken A\u015fkale \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda bulunan trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n yanmas\u0131na ra\u011fmen yoluna devam edince il\u00e7e merkezinden ye\u015fil \u0131\u015f\u0131kta yoluna devam eden 80 FY 118 plakal\u0131 hafif ticari araca yandan \u00e7arpt\u0131. \u00c7arp\u0131\u015fma sonras\u0131 \u00f6n\u00fcndeki arac\u0131 yakla\u015f\u0131k 25 metre s\u00fcr\u00fckleyen TIR \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7la birlikte yol kenar\u0131ndaki ref\u00fcje \u00e7\u0131karak durabildi. Olay yerine gelen esnaf ve vatanda\u015flar \u00f6nce ambulansa haber verdikten sonra ara\u00e7 i\u00e7erisindeki yaral\u0131lara yard\u0131m ederek s\u0131k\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 yerden \u00e7\u0131kart\u0131p ambulansa bindirdiler. Meydana gelen trafik kazas\u0131nda t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yaralanmad\u0131. Hafif ticari ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve i\u00e7indeki 3 ki\u015fi ise yaraland\u0131. Kazada can kayb\u0131 ya\u015fanmazken ara\u00e7larda b\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasar olu\u015ftu.