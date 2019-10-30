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KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu

İHA

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılı çalışma programında yer alan mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının arttırılması için, liderlik toplantısı düzenledi.

KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılı çalışma programında yer alan mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının arttırılması için, liderlik toplantısı düzenledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen Liderler Programında, 12 farklı liseden katılım sağlayan öğrenciler, iş adamlarıyla buluştu.
2023 vizyonundaki eğitim mevzuatında yer alan Liderlik programı, toplantısında açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz şunları söyledi; “Mesleki ve teknik eğitimin yerel ulusal ve uluslararası iş piyasasının beklentilerine uygun olması için bilgi beceri ve donanımlar ile öğrencilerin hazırlanmasının bakanlığımız ve müdürlüğümüzün en temel görevidir. Öğrencilerimize gerekli donanımların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Ülkeler kendi ekonomilerinin mevcut durumuna göre eğitimlerini revize etmektedir. Bu sebeple ülkelerin eğitim sitemleri kendi gelişmişliklerini gösterir. Ülkelerin mesleki eğitimde geldiği nokta, o ülkenin sanayi ve ekonomik anlamda geldiği nokta ile gösterilir.”

Akademik ders yoğunluğunuz azalacak
Kaygusuz, “Bu sene 500 tam puan alan öğrencilerden, meslek liselerini tercih edenler oldu. Ankara’da bulunan ASELSAN’ın yürüttüğü meslek liselerini Türkiye birincileri tercih etti. Okullarımızın altyapı ve donanımları açısından çalışmalar yapacağız. Öğrencilerimizin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve onları bu doğrultuda yönelten çalışmalarımız var. Öğrenciler ve ailelerini bilgilendirip, akademik ders yoğunluğunu azaltıp, mesleki ders içeriğinin güncellenmesi yönünde de çalışmalar var” şeklinde konuştu.
Liderlik programının amacını, Kendi mesleklerinde başarılı olmuş, kendi işini kurmuş veya başka alanlarda kariyer yapmış insanlar ile öğrencilerin buluşması olarak tanımlayan KUDAKA Genel sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Bir rol model algısı oluşturmaya ve mesleki eğitim üzerindeki olumsuz algıyı gidermeye çalışıyoruz. Beceriniz bilginiz varsa hiçbir şeyden kokmanıza gerek yok. Memleketin geleceği sizlersiniz” dedi.
Programda, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, Bakım Merkezi Kurucu Müdürü, Kadın Girişimci Emine Kahveci ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kariyer Planlama ve İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Toy konuşma yaptı.
Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, “Üniversitede oluşmuş takımlar var. Akademik danışmanlıklarını yaptığım kulübün öğrencileri şuan ASELSAN’da Mühendislik yapıyorlar. Sıra dışı öğrencilerimiz var. Özellikle de dil biliyorlarsa, yurt dışında bulunan Cambridge, Oxford gibi okullardan mezun olan öğrenciler arasında hiçbir farkı kalmıyor. Mevcut tecrübem bana şunu gösteriyor, zeka seviyesi doğrudur. Meslek lisesi mezunu olmak ya da lise mezunu olmak formasyon itibariyle farklıdır, ancak meslek lisesinde mesleğe sahip oluyorsun. Gelişmekte olan bir ülkeyiz, bilgi toplumu olmanın gereği bütün alanlarda milli ve yerli ürünler üretmektir” dedi.

ERZURUM

30 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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