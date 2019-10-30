Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında BB Erzurumspor evinde BB Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi BB Erzurumspor 31'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar :

1. dakikada sol taraftan Murat’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Sunu, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

7. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topu önünde bulan Oltan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 20

33. dakikada Sunu’nun sol taraftan yaptığı ortaya gelişene Yunus Emre Gültiken sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Emre sert vurdu kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci ile karşı karşıya kalen Sunu sert vurdu kaleci bu topu güçlükle kontrol etti.

57. dakikada Sunu’nun sol taraftan ortasına gelişene vole vuran Oltan, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 30

62. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yakın mesafeden sert vuran Seyid Ahmet topu ağlarla buluşturdu. 31



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yakup Özhan xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Mert Bulut xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Abdulcebrail xxx, Merthan xx, Batuhan xxx, Murat xx, Sefa xx(Osman dk. 79 ?), Mahamadou Ba xxx, Emre xx (Emrah dk.63 xx), Cem xx(Obertan dk. 46 xx ), Sunu xxx, Oltan xxx

Yedekler: Batuhan, Aykut, Hamroun, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BB Bodrumspor: Berat xx, Muhammet xx, İzzet xx, Emre Özkan xx (Talha dk. 46 x), Gökhan xx, Seyid Ahmet xx, Hüseyin xx (Emrecan Yıldızhan dk. 46 x )Ozan xx, Mustafa xx, Şaban xx (Sergen dk. 69 x), Batuhan Ayaz xx

Yedekler: Fatih, Emirhan, Emre Can, Emre Işık

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Gol: Sunu (dk. 1), Oltan ( dk.7 ve 57) (BB Erzurumspor), Seyid Ahmet ( dk. 61) ( BB Bodrumspor)

Sarı Kart: Murat ( BB Erzurumspor)

ERZURUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

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