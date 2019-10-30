Erzurum’da feci kaza: 3 ölü Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildi

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil, Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu. Remzi Delibaş (70) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş (57) ve kızı Derya Delibaş (29) hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZURUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

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