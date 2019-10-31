Konsere parayla değil, kitapla girdiler

ERZURUM´da Sivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi´nin işbirliğiyle düzenlenen konsere vatandaşlar kitap bağışında bulunarak girdi. 7-12 yaş arası çocuk kitapları bağışlanarak girilen konserde, 350 kitap toplandı. Toplanan kitapların 10 şehit adına oluşturulacak kütüphanelere bağışlanacağı belirtildi.

"Sen dinle onlar okusun" sloganıyla düzenlenen konserin duyuru afişlerinde '7-12 yaş arası bir çocuk kitabıyla katılımınızı bekliyoruz' ifadesine yer verildi. Rektörlük Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere gelen davetliler, yanlarında getirdikleri kitapları imza karşılığı görevlilere teslim etti. Kitap getirmeyenler için salon önünde oluşturulan stantta bulunan kitaplar satıldı. Sivil Toplum Destekleme Derneği Projeler Koordinatörü Abdulkadir Ergün, Atatürk Üniversitesi mezunu gençlerden oluşan grupların konserinin ücretsiz olduğunu, davetlilerin kitap getirerek katıldıklarını kaydetti. 7-12 yaş grubu çocuk kitabı getiren herkesin konseri izlediğini kaydeden Ergün, toplanan kitapların ilçelerde 10 şehit adına oluşturulacak kütüphanelere verileceğini söyledi.

Konser salonu önünde davetlilerin getirdikleri kitapları imza karşılığında alan Gülşah Kayahan, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söylerken, oğlu ve gelininin görev aldığı konsere katılan Sevilay Perdakçıoğlu ise 10'dan fazla kitapla gençlere destek verdi. Kitaplarla 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere katılan davetliler Kubilay Perdakçıoğlu ile Ahmet Furkan Arslan ekipleriyle birlikte sahne aldı. Davetliler, sanatçıların söylediği türkülerle doyasıya eğlendi. FOTOĞRAF



ERZURUM 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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