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Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son

İHA

Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son

Dr. Mesut Ayyıldız, mezoterapi uygulaması hakkında bilgiler verdi.
Dr. Mesut Ayyıldız, "Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların, karışımlar halinde, mikro enjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Mezoterapide küçük miktarlarda yapılan mikro enjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda sağlanmaktadır. Tedavinin seans sayısı, hastaya, hastalığa ve enjeksiyonun yapılacağı bölgeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu minimal invaziv yaklaşım birçok alanda başarılı sonuçlar göstermiştir. Öncelikle orta yaş ve üstündekilerde, sigara kullananlarda, güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış ve bakımsız ciltlerde, beslenmesine dikkat etmeyenlerde ve kuruluk veya sarkma gibi yakınması olan kişilerde iyileştirici etkisi çok belirgindir" dedi.
Dr. Ayyıldız, mezoterapinin kullanıldığı problemleri şöyle sıraladı:
"Kırışıklık ve Renk değişimleri, el sırtı ve dekolte bölgesinin cildini canlandırma, selülit ve Çatlaklar , kaseklem ağrı giderilmesinde, derinin rengini açıp daha canlı gösterme, saçlı derinin güçlendirilmesi ve yeni saç oluşumuna destek, ciltteki yağlanmaları kontrol altına alma, akne izi ve Sivilce izi , gözaltı morluk ve torbalarında, lekelerin tedavisi, bir çok problemde kullanılan mezoterapi antİ aging özelliği taşır."
Platelet Rich Plasma" platelet (trombosit) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısa ismi olduğunu kaydeden Dr. Ayyıldız, "Bu uygulama da bir kişiden alınan yaklaşık 10 ml. kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma"nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır. PRP tedavisinin amacı; Vücudumuzda bulunan zarar görmüş, hasarlı dokuların onarımını ve tekrar eski hallerine döndürülmelerini sağlamaktır. İçerisinde büyüme faktörlerini barındıran plazma sıvıları ile bunu yapmak mümkün olabilmektedir. PRP uygulaması ile hasarlı dokuya çok daha hızlı ve daha fazla sayıda platet gönderilerek, onarımın ve iyileşmenin daha kaliteli ve hızlı olması sağlanır. Eklem kireçlenmesi (Osteoartrit): Diz, omuz, kalça, boyun ve bel osteoartriti. Omuz ağrıları , Diz ekleminin ön çapraz bağ yaralanmaları, pelvik ağrı , Boyun ve bel ağrıları, tenisçi ve golfçu dirseği ,Topuk dikeni, ayak bileği burkulmaları ,Tendinitler ve Bağ zorlanmaları, meniskus yırtığı ve Kas romatizması, cilt gençleştirmede (yüz, boyun, dekolte bölgesi), saç dökülmelerinde kullanılır" açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

31 Ekim 2019 Perşembe

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