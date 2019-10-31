Oltu Cağ Kebabına danışmalık desteği

Erzurum Müsiad Başkanı Fuat Demir Bereket Dönerinin CEO su ile bir araya gelerek yapacağı Oltu Cağ Kebabı projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Musiad Başkanı Demir, önümüzdeki yıl yapacağı Oltu Cağ Kebabı projesini Bereket Dönerin CEO’su Muhammet Nezif Emek ile görüştü. Projenin güzel bir proje olduğunu dile getiren COE Emek, Danışmanlık kapsamında her türlü desteği vereceğini belirtti.

Fuat Demir ise “Oltu’ya yapacağımız Cağ Kebabı Projemiz Erzurum ve Çevresine ciddi manada İş İstihdamı ve ekonomiye büyük oranda katkı sağlayacak. Oltu Cağ kebabını önümüzdeki yıllarda Dünya pazarına açacağız” dedi.

ERZURUM 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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