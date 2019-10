Sesli gazete yayına başladı Erzurum'un interaktif tek haber-yorum programı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Erzurum'un interaktif tek HaberYorum programı olan 'Sesli Gazete' 88.8 Radyo Ritm FM'de yeni sezona merhaba dedi. Gazeteci Orhan Bozkurt ve Mesut Gülrek'in hazırlayıp sunduğu 'Sesli Gazete' içeriği ve stüdyo konukları ile 5.sezondur hafta içi her sabah takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Erzurum gündeminden ve ülke genelindeki sıcak gelişmelerden takipçilerini anında haberdar eden 'Sesli Gazete' aynı zamanda internet üzerinden ve soysal medya mecralarından da canlı olarak yayınlanıyor.

Programın yapımcılarından Orhan Bozkurt, çağın imkânlarını kullanarak klasik gazetecilik kalıplarının dışında, tarafsız, doğru ve hızlı bir habercilik anlayışı ile yola çıktıklarını, Erzurum, bölge ve ülke gündemi ile ilgili tüm haberleri, bilgi kirliliği ve çıkar gözetmeden, dinleyici ve takipçilerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

''HABER ETİĞİNDEN VE ÖZGÜR YORUMDAN TAVİZ YOK''

Erzurum medyasının en uzun soluklu haberyorum programı olan 'Sesli Gazete'nin her gün 10 binlerce kişi tarafından takip edildiğini anlatan Bozkurt, “Amacımız, dünyanın neresinde olursa olsun Erzurumluları, Erzurum’dan habersiz bırakmamak, kentimizin, ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlarını ilgili mercilere ve ülke gündemine taşımak. Bunun içinde yılmadan, cesur ve dürüst bir yayıncılığı esas alarak yola devam ediyoruz. Programımızda interaktif gazeteciliği benimsediğimiz içinde, takipçilerimizin yorum, eleştiri ve önerileri ile bağımsız gazetecilikten taviz vermeden bu suskun kentin çığlığı olmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Gazeteci Orhan Bozkurt ve Mesut Gülrek'in hazırlayıp sunduğu, Teknik Yönetmenliğini Rumeysa Yavanlı'nın yaptığı Sesli Gazete, 88.8 Radyo Ritm FM'de hafta içi her sabah 09.30'da dinleyici ve takipçileri ile buluşuyor.

