Botoks ve Brotoks farkına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Botoks ve Brotoks farkına dikkat

İHA

Dr. Meltem Ayran, botoks ve brotoks arasındaki fark hakkında bilgiler verdi.

Botoks ve Brotoks farkına dikkat

Dr. Meltem Ayran, botoks ve brotoks arasındaki fark hakkında bilgiler verdi.
Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran, “Özellikle üst yüz bölgesinde kırışıklık tedavisinde en etkili yöntem hepimizin bildiği gibi botoks yani; Botulunium toksin uygulamasıdır. Başvuran erkek hastaların çok fazla estetik uygulamalar yaptırıp bir anlamda mimik dahi yapamaz hale gelen kadınlar gibi olmaktan korkuyorlar. Özellikle üst düzey yönetici olanların mimiklerini doğru kullanamadıkları için otorite kaybına uğramakla ilgili çekinceleri oluyor” dedi.
Toksin uygulamasının, yüz kaslarına ve kişinin anatomisine göre yapıldığını ifade eden Dr. Ayran, “Kişinin isteğine göre kaslar tamamen hareketsiz de bırakılabilir ya da daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Erkekler de feminen ifade oluşturmadan yapılan botoks uygulamasına brotoks denir. Botoks, ömrü ortalama 46 ay olup, 3 Ayda 1 uygulanabilir. Üst yüz bölgesi dışında; Yüz bölgesinde, boyun bölgesinde, diş sıkma sorunlarında, migren, terleme, kas spazmları gibi durumlarda da yaygın bir şekilde kullanılır” şeklinde konuştu.

ERZURUM

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Ünivresitesi ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Atatürk Ünivresitesi ile St. Petersburg Devlet ...
Sporcularda beslenmenin önemi
YEREL HABERLER Sporcularda beslenmenin önemi
Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
YEREL HABERLER Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
Sesli gazete yayına başladı Erzurum'un interaktif tek haber-yorum programı
YEREL HABERLER Sesli gazete yayına başladı Erzurum'un interaktif tek ...
Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
YEREL HABERLER Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
ETSO’da, “BİGG GARAJ” tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER ETSO’da, “BİGG GARAJ” tanıtım toplantısı
İnovasyon Merkezleri ilköğretim öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER İnovasyon Merkezleri ilköğretim öğrencilerini ...
İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını belirledi
YEREL HABERLER İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını ...
Oltu Cağ Kebabına danışmalık desteği
YEREL HABERLER Oltu Cağ Kebabına danışmalık desteği
Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son
YEREL HABERLER Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son
Gençlerde uyuşturucu problemine dikkat
YEREL HABERLER Gençlerde uyuşturucu problemine dikkat
Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
Konsere parayla değil, kitapla girdiler
YEREL HABERLER Konsere parayla değil, kitapla girdiler
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonu dört gözle bekliyor Daha sezon başlamadan oteller dolmaya başladı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonu dört gözle ...
Erzurum’dan Ankara’ya İstiklali Haykıranlar konseri
YEREL HABERLER Erzurum’dan Ankara’ya İstiklali Haykıranlar konseri
Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra ...
Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması için ilk ...
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 3 ölü Yoldan çıkan otomobil ...
Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Bodrum ...
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB ...
Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
YEREL HABERLER Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü
KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu
YEREL HABERLER KUDAKA, Mesleki ve Teknik eğitime rehber oldu
Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X