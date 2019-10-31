Önce eğitim sonra tatbikat Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Şubesi koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim birimiyle ortaklaşa gerçekleşen önce eğitim verildi sonra tatbikat yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü önünde Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı.

Toplantı salonunda verilen eğitimin ardından uygulamaya geçildi. Sağlık Müdürlüğü önünde senaryo gereği yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Yangında baygınlık geçiren bir kişinin kurtarılma anları nefesleri kesti. Kurtarma operasyonunda Sivil savunma ve 112 Acil servis çalışanlarının büyük çaba ve gayreti, izleyen Sağlık çalışanlarından alkış aldı.

ERZURUM 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.