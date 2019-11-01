ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez: “ ABD stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik vizyonsuzluk hamlesi yapmıştır” “Tasarıyı kabul eden ABD’de geçmişte yüzbinlerin ölümünden sorumludur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez: “ ABD stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik ...

İHA

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ( ASİMED) Savaş Eğilmez, " ABD stratejik ortaklığa tamamen ters düşen ve NATO'nun ikinci büyük stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik vizyonsuzluk hamlesi yapmıştır" dedi.

ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez: “ ABD stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik vizyonsuzluk hamlesi yapmıştır” “Tasarıyı kabul eden ABD’de geçmişte yüzbinlerin ölümünden sorumludur”

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ( ASİMED) Savaş Eğilmez, “ ABD stratejik ortaklığa tamamen ters düşen ve NATO’nun ikinci büyük stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik vizyonsuzluk hamlesi yapmıştır” dedi.
ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen Türkiye’ye yaptırımlar yasa tasarısı ve 1915 olaylarının Ermeni Soykırımı olarak kabul edilmesi hakkında ki yasa tasarısını değerlendiren ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez, ABD'nin iki yasa tasarısını da kabul etmesinin stratejik vizyonsuzluk olduğunu ifade ederek “ Dün ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine 2 yasa tasarısı onaylandı. Birincisi Barış Pınarı Harekatından dolayı Türkiye’ye yatırımlar yasa tasarısı. Bir diğeri de 1915 olaylarının Ermeni Soykırımı olarak nitelendirilmesi şeklinde. Bu iki yasa tasarısı stratejik ortaklığa tamamen ters düşen ve NATO'nun ikinci büyük stratejik müttefikini terör örgütüne değişerek stratejik vizyonsuzluk hamlesi geldi. Şöyle değerlendirmek lazım soykırım tasarısı üzerinden gidersek soykırımla suçlanan devletin tarihinde devlet teşkilatının adalet ve hoş görü üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bütün tarihi periyodik içerisinde insanlık onuru ile ve yardım isteyen herkese dinine, diline ve ırkına bakmadan yardım eli uzatmış. Ama bu millet için özellikle 1. Dünya Savaşından sonra uzun bir süredir dünya kamuoyu önünde karalama ve iftira kampanyası düzenleniyor. Bu kampanyanın sınırları o kadar büyük ve geniş ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne kast edecek kadar büyütülmüş durumda. Öncesinde ve sonrasında ne acılar çektiğine bakmaksızın İnsan Haklarının ve Birleşmiş Milletlerin ilkeleri hakkında kendini savunma hakkı verilmeden büyük iftiralara maruz kalıyor.” dedi.
Eğilmez tasarıyı kabul eden ABD’nin ilk önce babalarına ve dedelerine bakması gerektiğini kaydederek “Tasarıyı kabul eden ABD’nin tarihine baktığımızda tasarıya oyu verenlerin Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da ve orta doğunun birçok yerinde yüz binlerin ölümünden sorumlular. Babaları Japonya’da, Filipinler'de, uzak doğuda yüz binlerin, milyonların ölümünden sorumlu oldular. Dedeleri Afrika’da milyonlarca insanın ölümünden katledilmesine ve köleleştirilmesine neden olmuş insanlar. Onların babaları da ABD’nin yerlileri Kızılderililer dediğimiz milyonlarca insanın katliamından, kısırlaştırmasından sorumludur. Ama bakıyorsunuz bunların Türkiye'yi soykırımla suçladığını ve ön yargılı odluklarını görüyoruz. Bunların birde arka sebebi var. Son dönemde sadece ABD değil Avrupa’da dahil. Türkiye özellikle son dönemde batının ve ABD’nin özellikle 2. Dünya Savaşından sonra kurdukları adaletsiz düzene karşı çıkıyor. Dünyanın daha barışçıl ve adil bir düzenle yönetilmesini istiyor ve Türkiye'nin ekonomik alt yapısı, tarih, alt yapısı incelendiğinde de bunları yapabileceği potansiyele sahip olduğunu batı ve ABD çok iyi görebiliyor. Türkiye'yi kontrol edememe korkusundan dolayı saldırılarını çok ciddi bir şekilde yoğunlaştırdılar. Bu saçma sapan ortaklığa müttefikliğe uymayan sahanın gerçekliğine uymayan bu kararlar temsilciler meclisinde alınmadı. Şuanda bir gerçekliliği yok. Senatodan geçmesi ve Başkanın onaylaması gerek tabi. Ama bu bize şunu gösteriyor ki ilk olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak ise birlikteliğimizi güçlendirerek devam etmek zorundayız çünkü karşıda ki insanlar kendi tarihlerine bakmadan acımasızca saldırıyorlar” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ’de “PAX Programı” Tayvan etkinlik günü
YEREL HABERLER ETÜ’de “PAX Programı” Tayvan etkinlik günü
Rektör Çomaklı Memur-Sen’in konuğu oldu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı Memur-Sen’in konuğu oldu
Atatürk Üniversitesi, proje başvurularında en büyük bütçe ile hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, proje başvurularında en büyük ...
Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı’ndan kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı’ndan kan bağışı ...
Mesleki eğitim faaliyetlerinde sanayicilerle öğrenciler buluştu
YEREL HABERLER Mesleki eğitim faaliyetlerinde sanayicilerle ...
Önce eğitim sonra tatbikat Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Önce eğitim sonra tatbikat Nefesleri kesen kurtarma ...
UEFA B Antrenör Kursu tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER UEFA B Antrenör Kursu tüm hızıyla devam ediyor
Botoks ve Brotoks farkına dikkat
YEREL HABERLER Botoks ve Brotoks farkına dikkat
Atatürk Ünivresitesi ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Atatürk Ünivresitesi ile St. Petersburg Devlet ...
Sporcularda beslenmenin önemi
YEREL HABERLER Sporcularda beslenmenin önemi
Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
YEREL HABERLER Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
Sesli gazete yayına başladı Erzurum'un interaktif tek haber-yorum programı
YEREL HABERLER Sesli gazete yayına başladı Erzurum'un interaktif tek ...
Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
YEREL HABERLER Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
ETSO’da, “BİGG GARAJ” tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER ETSO’da, “BİGG GARAJ” tanıtım toplantısı
İnovasyon Merkezleri ilköğretim öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER İnovasyon Merkezleri ilköğretim öğrencilerini ...
İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını belirledi
YEREL HABERLER İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını ...
Oltu Cağ Kebabına danışmalık desteği
YEREL HABERLER Oltu Cağ Kebabına danışmalık desteği
Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son
YEREL HABERLER Mezoterapi yöntemiyle vücuttaki renk değişimine son
Gençlerde uyuşturucu problemine dikkat
YEREL HABERLER Gençlerde uyuşturucu problemine dikkat
Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
Konsere parayla değil, kitapla girdiler
YEREL HABERLER Konsere parayla değil, kitapla girdiler
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonu dört gözle bekliyor Daha sezon başlamadan oteller dolmaya başladı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonu dört gözle ...
Erzurum’dan Ankara’ya İstiklali Haykıranlar konseri
YEREL HABERLER Erzurum’dan Ankara’ya İstiklali Haykıranlar konseri
Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X